《焦點評論》反年改的後座力

2017-08-21

記者鄒景雯／ 特稿

反年改團體以世大運國際選手為陳抗標的，在國民黨黨權交替之際發生，第一大在野黨的新領導者，在未來十多天的賽事期間，恐怕要高度注意反年改或其他侵擾事件的立場問題，倘若因應得不好，不小的機率，其後座力將會由國民黨承受。

「忠誠的反對黨」固然是源於內閣制國家的概念，但是要求組成政府的執政黨與負責監督的在野黨，均以國家和人民的權利為最高前提，從事競爭，輪流執政，以建立政黨政治，是國民的普遍認識。是故，如何成功地扮演忠誠的反對黨領袖的角色，以帶領所屬政黨贏得下一次的大選，是國民黨還有沒有明天的關鍵考驗。

對國民黨來說，世大運之所以政治地雷滿佈，輕忽觸碰不得，在於這是台灣有史以來首度舉辦、參賽人數僅次於奧運的國際大型運動會，下一次還有沒有再次主辦的機會，無法操之在己，因此務必順利辦好、展現國家能見度，是台灣人的共同利益。

其次，世大運能夠在今年於台灣如願，之前歷經過二十年的努力，自一九九六年開始，不斷挫敗，第五次才成功，國民黨心知肚明，這是二○一二年馬英九執政時期，前台北市長郝龍斌手上達陣的，當時台灣能以實力打敗巴西取得主辦權，中國沒有杯葛，是因素之一。換言之，當初由國民黨懷的孕，斷無今天不祝福孩子好好出世的道理，儘管中央與地方都已換人接生。

第三，反年改人士再委屈，都要慎選抗爭的地點與對象，否則就要承擔社會後果，以世大運這樁國家的大事，進行施壓，無疑是捅了全民的馬蜂窩，切割都來不及，誰能同情？國民黨又何能聲援？

反對黨忠不忠誠，國家是判準，不能掌握這個基本點，大家不會給國民黨取而代之的機會。