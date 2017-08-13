美學者：川普政府可望與台灣高層互動

2017-08-13

「一批知台好手 今秋加入川普政府」

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕新美國安全中心亞洲安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）今天表示，有一批了解並支持台灣的好手即將在今秋進入川普政府任職，他們有強烈意願改善台灣的「現狀」，在一中架構下增加與台灣高層的互動，而且他相信這當中有來自川普政府最高層的政治意志。

全美台灣同鄉聯誼會、草根外交委員會、台美關係研究中心以及傳統基金會今天共同主辦台美未來關係的研討會。

改善現狀 來自美方最高層政治意志

克羅寧在會中表示，對川普政府而言，認知「現狀」並不代表終局，從川普宣誓前接聽蔡英文總統的電話開始，川普政府就在測試所謂的「現狀」，美國媒體和學界似乎認為川普政府會利用台灣問題與中國進行交易，比如以台灣換南海或朝鮮，但這不是川普政府的思維，這個政府是在針對現狀探索對台灣更公平的交易。

他透露十日曾造訪白宮，就他了解，白宮正在思考如何更佳地保障美國及盟友的利益，川普政府在檢視六項保證與三公報，讓台灣對其未來能表達更多的聲音，不讓北京以武力脅迫台灣，這是川普政府在兩岸關係上想要談判的。

不過川普政府也需要尊重歷史事實，所以從「現狀」起步，不但重申台灣關係法和六項保證，也重申了一中政策，但美國兩黨共同的目標都是要維繫一個自治、繁榮與安全的台灣。川普政府裡的中國專家正在尋找「更佳的現狀（status quo plus）」。

克羅寧說，美國在處理北韓問題時展示的武器投射能力，會成為保衛台灣的一個參考指標，國防部長馬提斯會非常嚴肅看待。華府的兩岸專家卜大年與薛瑞福也曾撰文表示，美國應以務實方式建立與台灣高層的互動。

台軍事、外交遭中擠壓 盼逐步改變

他表示，川普政府重申了一中架構只是開始，而不是終局。川普政府正等待國務院和國防部的主管官員到位，未來可以在兩岸政策上協調出統一的策略，即使川普本人難以預測，但他對美國的兩岸政策是樂觀的，他和即將進入川普政府的準官員談過，對他們的專業與決心印象深刻，這些人會在現狀架構下逐步改變台灣目前在軍事和外交上被中國擠壓的趨勢。

不過隨後發表演說的台北前駐美代表沈呂巡認為，美國在世衛組織和國際刑警組織方面都誠心要幫忙台灣，美台深厚的關係不因雙方政府更改而有改變，但兩岸關係在蔡政府上台後改變了，這些組織都無法參加，這證明很多事情，美國人幫不上忙。