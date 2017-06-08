我強化國防 蔡總統：盼川普政府協助

2017-06-08

續向美軍購 加強發展國防產業

〔記者鍾麗華、呂伊萱、林良昇／綜合報導〕美國國防部公布的「二○一七年中國軍力報告」指出，將持續協助台灣維持自衛能力。蔡總統昨在接見美國智庫「國家亞洲研究局（ＮＢＲ）學者專家訪問團」時表示，維護台海及區域和平穩定，是台美共同目標；台灣除持續向美國採購適當防禦性武器，也將加強發展國防產業，希望川普政府能依「台灣關係法」及「六項保證」提供協助。

蔡英文當面感謝ＮＢＲ訪問團成員洛克里爾上將過去在美軍太平洋司令任內，支持台美兩軍加強交流，也對ＮＢＲ一直以來對台灣的堅定支持表達謝意。

蔡總統指出，「台灣關係法」立法迄今已卅八週年，為台美交往建立法律架構，也確保兩國關係全方位的發展。在這個堅實的基礎上，我國期盼台美合作，共同推動更進一步的夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作、更廣泛的經貿往來，以及更堅實的互信。

總統表示，維護台海及區域和平穩定，是台美共同的目標，台灣將在區域及全球安全事務上，扮演更積極的角色；做為美國可靠的夥伴，台灣將持續共同維護區域及全球安全。

對於美國國防部提出的中國軍力報告，外交部昨也回應說，該報告立場充分展現川普政府對台美關係、台灣安全及我方民意的重視與支持，外交部表示歡迎及感謝，未來將持續在國防安全議題上與美方保持密切良好溝通。

對於報告指美國不支持台灣獨立等說法，外交部表示，同樣內容也見於美國國防部去年四月公布的中國軍力報告，「與以往說法並無不同」。

美方軍力報告 中國批罔顧事實

中國外交部昨舉行例行記者會，發言人華春瑩對美方稱要繼續助台自衛表示堅決反對，並批評美方報告罔顧事實，對中國國防建設「妄加評論」，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為「說三道四」。

華春瑩答覆提問時指出，美國單方面制定的「台灣關係法」嚴重違反「一個中國」政策和中美三個聯合公報原則，中國政府一貫堅決反對。將要求美方恪守一中政策和中美三公報原則，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係大局及台海和平穩定。

她並聲稱，中國奉行防禦性的國防政策，而國防建設是為維護國家獨立、主權和領土完整，希望美方能摒棄冷戰思維，客觀理性看待中國軍事發展，以實際行動維護中美兩國和兩軍關係穩定發展。