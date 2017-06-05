在日台灣人大團結 全台連成立

2017-06-05

蔡總統發賀電 會長趙中正盼拓展台日關係

〔駐日特派員張茂森／東京四日報導〕約廿個具有台灣意識的主要在日台灣人僑社所連合組成的「全日本台灣連合會」（All Japan Taiwanese Unio；「全台連」；「AJTU」），今晚在東京帝國飯店舉行盛大的成立大會。這是戰後七十餘年在日台灣人僑社的最大改革，蔡英文總統特別拍發賀電，期待「全台連」發揮組織功能，匯集僑界資源能力，深化民間交流，為敦睦台日兩國邦誼貢獻心力；駐日代表謝長廷也在成立大會中表示，「全台連」的成立代表在日台灣人的大團結，盼能成為日台的重要民間連絡管道。

今天的成立大會，包括謝長廷、僑委會委員長吳新興、日本國會議員山口泰明、日本台灣交流協會總務部長柿澤未知及各界代表約四百人出席。此外，日本外務省副大臣岸信夫及台灣立法院長蘇嘉全、台灣日本關係協會會長邱義仁等人也拍發賀電祝福。

吳新興表示，團結就是力量，「全台連」成立的意義非常重大，希望所有僑界人士不分藍綠，團結一致支持祖國台灣，也協助政府加強推進台日關係。

「全台連」會長趙中正致詞時強調，今天是象徵在日台灣人大團結的重要日子，「對台灣祖國能貢獻什麼？」「對台日民間交流可以使出多少力量？」是今後「全台連」所要思考的課題。在中國全面打壓台灣時，必須讓中國霸權看到台灣人的團結意志，希望所有在日台灣人為台灣祖國的生存一起打拚，也為拓展台日兩國關係共同努力。

「全台連」是由「在日台灣同鄉會」、「在日台灣醫師連合會」、「在日台灣婦女會」與「台獨聯盟日本本部」等主要僑社長時間的協商和討論，並邀集在日本各地的台灣人僑社一起共同組成。目前的會員組織包括有前述四個僑社及日本台醫人協會、日本台灣語言文化協會、怡友會、台灣之聲、美麗島交流會、日本基督教團東京台灣教會、櫔木台灣總會、九州台日文化交流會、日台商務促進會、山梨台灣人分會、池袋台灣教會、新世代日台交流會等團體。

「全台連」成立的主要宗旨是「台灣優先、團結第一」，今後在日本的台灣人社會中將扮演溝通、互助的角色，同時也將成為台日民間的重要聯繫渠道，未來也將陸續號召「以台灣利益為優先考慮」的台僑團體加入。