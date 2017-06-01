林全︰南向助台更多選擇 並非對抗中國

2017-06-01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長林全昨出席「台商端午節座談聯誼活動」晚宴時表示，外界臆測政府推動的「南向政策」是對抗台灣與中國經濟關係密切化，其實並不是這樣，政府是希望讓台灣有更多選擇，但也不會放棄與對岸的經濟關係。經濟部長李世光則強調，台商是台灣經濟重要支柱，政府非常歡迎台商回國投資。

對於台商未來的發展，林全指出，台商目前面臨許多挑戰，若以台灣接單、海外製造，出口到各國的新經濟發展模式，就要設法維持成長，若只是複製台灣經驗，難以持久成長，勢必要和台灣有更好的連結，研發、製造、管理、通路，才能創造台商的競爭力。

林全強調，政府希望交更多的朋友，所以積極推動「南向政策」，但並不代表台灣要放棄與對岸的經濟關係，政府希望和對岸持續維持經濟合作，透過與對岸、各國的交流，讓台灣經濟能持續成長、產業升級。

李世光稍早與會時表示，台商是台灣經濟的重要支柱，台灣具有厚實的產業基礎、優質的研發人才等條件，政府歡迎台商回國投資、以台灣為企業的經營總部，打造以創新就業分配為核心價值的經濟永續發展模式。

海基會董事長田弘茂也說，政府要聽取台商領導的意見，加強台商與政府之間的溝通及聯繫，共同解決台商遭遇的難題。