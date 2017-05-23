談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得
〔記者鍾麗華／台北報導〕昨是五二○後第一個上班日，蔡英文總統在接見「泰國台灣會館回國訪問團」時表示，新政府上任已滿一週年，這段時間，政府試圖要做很多事情，都是為了改革台灣長期存在的問題。「我們的方向與目標都很清楚」，必須耐心、穩穩地處理，儘管外界有很多不同聲音，「有一天回頭看，會知道一切都是值得的」。
蔡英文表示，所謂「改革」，就是要改掉長久以來問題，不可能在一年之內全部完成，也無法速戰速決。這段時間以來，政府試圖要做很多事情，都是為了改革台灣長期存在的問題，也因為這些問題積重已久、難度甚高，所以每件改革開始難免有反對聲音、社會難免紛擾，「這就是陣痛期，是改革必經的階段」。
蔡總統指出，例如年金改革，經過一年以後，現在已進入最後階段，相信不久後應該會完成立法程序，「這是累積了數十年的問題，我們一年就完成」。
蔡英文強調，還有許多事情正在進行中，要完成這些事，必須先完備相關法律配套。
蔡英文表示，政府也提出「前瞻基礎建設計畫」，台灣的基礎建設相對很多國家來說是比較落後的，必須仰賴政府投入公共建設來帶動國家的發展，這是為了國家未來，一定要做的事情。「我們有信心，現在所做的每一件事情都是為了未來子孫、為了台灣的發展」。
總統指出，目前世界經濟景氣已趨復甦，台灣因為政策性的導引，使經濟正在穩步往上走，多項改革議題也會堅持往前進行，但都需要時間來完成。「改革的腳步，我們會堅持」，也期盼大家未來能繼續支持政府，讓各項政策推動更加順利。
吳釗燮 上任府秘書長
昨天是蔡總統執政滿週年後的第一個上班日，總統府也舉行秘書長交接典禮，前國安會秘書長吳釗燮上任總統府秘書長。吳釗燮致詞時表示，他是抱著誠惶誠恐的心情擔任此項職務，這是全新的工作，也是全新的挑戰。
負責監交的副總統陳建仁指出，吳釗燮歷任總統府副秘書長、陸委會主委、駐美代表、民進黨秘書長及國安會秘書長，行政資歷相當完整，政治經驗豐富，也具備國安、兩岸與外交的專業能力。吳是總統長期倚重的幕僚長，期待能繼續發揮調和鼎鼐的功能，扮演層峰決策的左右手，肩負起襄助總統推展國政的重責大任。
至於國安會秘書長職位，將由國安會首席諮委嚴德發升任，將在明天交接。
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