營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證

2017-05-15

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕台灣「非政府組織（ＮＧＯ）」工作者李明哲在中國「被失蹤」已五十八天，有鑑於中國政府忽視家屬訴求，李明哲妻子李凈瑜昨和「李明哲國際救援小組」搭機前往美國華府，預計拜會ＮＧＯ團體，並將參加美國聯邦眾議院外交委員會所舉行的聽證會，藉此向美方請求協助。

李凈瑜昨搭機赴華府 尋求國際協助

陸委會表示，政府相關單位與李明哲家屬一直保持密切聯繫，關於李凈瑜赴美國尋求協助，政府有關部門除全程與家屬維持聯繫，也嚴正要求陸方，應儘速公布事實真相，儘速說明李明哲被限制人身自由的地點，同時循正式管道通報，並儘速同意家屬探視。

李凈瑜和「李明哲國際救援小組」兩名成員搭機直飛紐約，預計在美停留一週，李凈瑜將參加美國聯邦眾議院外交委員會所舉行的聽證會，並向美國國會請求援助。

行前聲明 「不放棄任何希望」

李凈瑜透過聲明表示，李明哲被囚禁何地、狀況如何，依然是一個謎團，政府目前也束手無策，他們只好尋求國際救援，一如白色恐怖時代美麗島事件的國際救援一樣。

聲明也指出，由於兩岸關係已完全中斷，完全了解並諒解台灣政府在李明哲被失蹤事件中，無能也無力的窘境，他們只有靠自己進行國際救援，儘管情況不明，前途坎坷，但不會放棄任何希望。此次赴美的經費完全由小組成員自行負擔，沒有政府贊助，沒有使用任何公帑。

據了解，自李凈瑜欲赴北京救夫遭中國當局註銷台胞證後，台灣關懷中國人權聯盟極力牽線促成李赴美舉行聽證，該聯盟理事長楊憲宏、秘書長邱齡瑤皆為「李明哲國際救援小組」成員。

「我們收到聽證會邀請函才出發！」邱齡瑤表示，他們是在四月下旬向美方提出聽證會的申請，五月十二日收到邀請函，當天聽證會主席為友台的美國眾議院外交委員會主席羅伊斯，許多跨黨派的參眾兩院議員也會出席。

邱齡瑤強調，這是繼一九八○年美麗島大審後，美國再度就台灣相關的政治事件召開聽證會；李凈瑜也會拜會美國ＮＧＯ團體及國會，尋求可能的國際援助。

據了解，李凈瑜要參加的美國國會聽證會，會上也有被中國政府無故關押的三名中國籍異議人士的家屬，同樣都為基本人權受中國政府打壓的案例。