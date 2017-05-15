營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕台灣「非政府組織（ＮＧＯ）」工作者李明哲在中國「被失蹤」已五十八天，有鑑於中國政府忽視家屬訴求，李明哲妻子李凈瑜昨和「李明哲國際救援小組」搭機前往美國華府，預計拜會ＮＧＯ團體，並將參加美國聯邦眾議院外交委員會所舉行的聽證會，藉此向美方請求協助。
李凈瑜昨搭機赴華府 尋求國際協助
陸委會表示，政府相關單位與李明哲家屬一直保持密切聯繫，關於李凈瑜赴美國尋求協助，政府有關部門除全程與家屬維持聯繫，也嚴正要求陸方，應儘速公布事實真相，儘速說明李明哲被限制人身自由的地點，同時循正式管道通報，並儘速同意家屬探視。
李凈瑜和「李明哲國際救援小組」兩名成員搭機直飛紐約，預計在美停留一週，李凈瑜將參加美國聯邦眾議院外交委員會所舉行的聽證會，並向美國國會請求援助。
行前聲明 「不放棄任何希望」
李凈瑜透過聲明表示，李明哲被囚禁何地、狀況如何，依然是一個謎團，政府目前也束手無策，他們只好尋求國際救援，一如白色恐怖時代美麗島事件的國際救援一樣。
聲明也指出，由於兩岸關係已完全中斷，完全了解並諒解台灣政府在李明哲被失蹤事件中，無能也無力的窘境，他們只有靠自己進行國際救援，儘管情況不明，前途坎坷，但不會放棄任何希望。此次赴美的經費完全由小組成員自行負擔，沒有政府贊助，沒有使用任何公帑。
據了解，自李凈瑜欲赴北京救夫遭中國當局註銷台胞證後，台灣關懷中國人權聯盟極力牽線促成李赴美舉行聽證，該聯盟理事長楊憲宏、秘書長邱齡瑤皆為「李明哲國際救援小組」成員。
「我們收到聽證會邀請函才出發！」邱齡瑤表示，他們是在四月下旬向美方提出聽證會的申請，五月十二日收到邀請函，當天聽證會主席為友台的美國眾議院外交委員會主席羅伊斯，許多跨黨派的參眾兩院議員也會出席。
邱齡瑤強調，這是繼一九八○年美麗島大審後，美國再度就台灣相關的政治事件召開聽證會；李凈瑜也會拜會美國ＮＧＯ團體及國會，尋求可能的國際援助。
據了解，李凈瑜要參加的美國國會聽證會，會上也有被中國政府無故關押的三名中國籍異議人士的家屬，同樣都為基本人權受中國政府打壓的案例。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 三級機關列政務首長 25人為限
- 焦點評論》共軍機艦頻繞台 我須強化東部防禦網
- 漢光加碼 模擬共機進犯清泉崗
- 兩岸政策協會民調》為參加WHA承認九二共識 逾7成民眾反對
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 獨家》恐怖情人被送辦 竟在北檢又仰藥企圖輕生
- 印尼部長證實 有人欲獄中刺殺鍾萬學
- 〈旅遊的滋味〉冰與火的杜布羅夫尼克
- 麥可愛女上空日光浴 挨批加碼反擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Public blames China for WHA woes
- 政院防駭 下令各部會更新電腦
- 自由廣場》公布狼師數據，有害社會公益？
- 高市新禁酒令 追溯嚴懲9官警
- 勒索病毒災情慘重 各國展開聯手追查
- 北捷年年虧損 北捷：票價只要漲五毛就會賺
- 清水地熱日式建築恐被拆 宜議長喊保留
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 吳念真推紙風車下鄉 認真不怕肝苦
- 學童訪關山 體驗動植物生態
- 澎恰恰93歲母昏迷2年 寫歌抒情
- 2米直徑大蛋糕 高雄鮮果烘焙
- 全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝
- 蘋果晶片自行研發 意法轉攻智慧駕駛
- NBA》西決今開戰 馬刺想贏「祈禱吧」
- 版畫變身「壁畫」 新市圖館「促咪」
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 中輟生潘振赫 南韓手遊巨擘
- 《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
- 周董生涯98轟 僅1發左外野
- 潮境保育區慶週歲 親子放流魚苗
- 急產接生 新北消防員個個都行
- 韋禮安當孝子 爸媽看地兒買單
- 國民黨無償佔國產 黨產會將追徵10億
- 葉俊榮︰社宅助年輕人第一哩路
- 高溫日照長 龍鬚菜田陷枯黃危機
- 怕被肉慾直美吃掉 博焱誇大說對不起
- 猿27安破紀錄 洪總生日「粉」快樂
- 射程可逾4千公里 北韓技術已近洲際飛彈
- 林邊喊拆通訊平台 曹啟鴻：影響救災
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 北捷、高捷本業年年虧 靠多角化經營挹注收入
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 泰國鱧咬人！台東活水湖淪陷
- 高耀佐壓制台電 合庫成棒春聯封王
標題：營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email