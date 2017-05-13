蔡總統到新北 朱立倫「小聲」爭取前瞻

2017-05-13

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統昨天到新北市政府參加一○六年國際護師節活動，這是蔡總統上任以來，首度和新北市長朱立倫同台，兩人除禮貌性寒暄，朱也當面提出建言，並刻意壓低音量，「小聲」爭取前瞻計畫，希望總統聽到。

朱立倫受訪時表示，他以地主身分歡迎蔡總統到新北市參加活動，除了禮貌性寒暄，並提到希望前瞻計畫重新考量。他強調，前瞻計畫經費攸關全體納稅人的錢，應重新檢討、重新擬定。

蔡總統十一日曾表示，有事情就大聲講，但是她聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲。朱立倫對建言是否獲總統正面回應表示：「我盡量小聲講，沒有很大聲，她笑笑的，希望她聽到了。」

朱立倫認為，做為中華民國總統，施政應不分黨派，考慮國家願景和計畫本身是否具有未來性、可行性、環評及財務要求，希望大家秉持公平一致標準，不要因為政黨之別，對新北市關起門來，對其他執政縣市敞開大門。

媒體詢問，對於蔡英文總統就職即將滿一週年，是否有什麼話想對她說？朱立倫藉此喊話說：「敞開心胸，不分黨派。」