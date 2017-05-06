難承受老母探監 林錫山要求解除羈押

2017-05-06

〔記者張文川、黃捷／台北報導〕立法院前秘書長林錫山昨被判刑，法院日前在全案辯結後，有意解除他的禁見處分，林錫山卻說，無法承受母親到看守所探視他，若法院不同意他解除羈押，就請法官不要將他解除禁見，出乎法官預料，但合議庭思量後仍裁定解除禁見。

合議庭仍裁定解除禁見 續羈押

合議庭評議後認為，雖然理解林錫山面臨的壓力和痛苦，但本案已辯論終結，相關證人與被告均已詰問完畢，沒有勾串之虞，已無禁止接見、通信的必要，對於林的請求「礙難照准」，因林仍有逃亡之虞，維持羈押。

林錫山去年一月十九日被約談到案後，即被聲押獲准，去年五月二日起訴移審後續押，五度延押至今。今年三月下旬第五度延押庭時，林錫山表明希望在清明節返家祭拜岳父、父親，且須安頓家人未來生活，家中經濟原都靠他張羅，目前全靠妻子向親友借錢周轉，光是銀行貸款就六百多萬元，雖不致三餐不繼，但再不出去，家人會周轉不靈，請求准予解除羈押。

但合議庭認為，林涉收賄重罪，且政商關係良好，還自承身邊常保有五千萬至七千萬元現金，且多以他人名義投資，法院無法確切掌握他的財產狀況，認定他仍有可能潛逃出境，有羈押必要。

法官問林錫山對是否解除禁見的意見，林錫山稱，若不讓他交保回家，為了避免母親在他解除禁見後到看守所來探望，「我無法承受」，希望別解除禁見。