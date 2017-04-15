洩密案首開庭 檢批馬英九介入個案

2017-04-15

馬答辯第一句話「我無罪」

〔記者張文川、溫于德、謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地院昨首度開庭審理前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，蒞庭檢察官指控總統無權介入指揮司法個案，馬英九將手伸入司法個案，逾越法定職權，破壞司法超然性，應判有罪；馬答辯第一句就是「我無罪」，批評檢方以臆測當證據、先射箭再畫靶，起訴書從第一頁就錯到底，「未能明察秋毫，而不見輿薪，深文周納（羅織入罪之意）」。

檢：馬逸脫總統法定職權

蒞庭檢察官江貞諭，也是黃世銘洩密案的一審蒞庭檢察官，對案情極為熟悉，以PPT電子簡報，報告起訴事實卅分鐘，認為總統有憲法的法定職權，對司法刑事個案，無論在偵結前後都沒有任何指揮權，馬得知案情後，沒有立即向江宜樺、羅智強洩漏的必要性與急迫性，也缺乏阻卻違法的理由，即屬無故洩漏利用應保守的秘密，馬的行為逸脫總統的法定職權，逾越權力分立原則，破壞司法超然獨立性，「法律不因職位、政黨、性別而轉彎」。

馬英九堅持站著答辯，「站著講比較理直氣壯」。他認為檢察官的指控沒有證據、不是事實、邏輯錯誤，且檢察官忘了他當時是總統，對憲法有承諾、對國家有責任，得知國家將面臨憲政風暴，不能置身事外，與時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強討論，是為了危機處理，避免政局動蕩，不是為了陷害誰或鬥倒誰，「難道要我假裝沒看到，回家睡大覺？」

馬說，當時因立法院即將開議，才會急召江、羅至官邸會商此事，以因應變局，他是行使憲法賦予總統的行政權，且是以最小侵害、最大限縮態度審慎行使權力；馬說，起訴書指他因與王金平有理念差異而起意撤銷王黨籍，但王金平在北檢作證說，兩人政治理念並無不同，都是為了中華民國的生存與發展。

柯建銘：馬答辯自證己罪

馬說，檢察官在起訴書隻字未提這項對他有利的證據，僅憑臆測即推論他因與王理念不同而犯罪，「我還請王當黨副主席，幫他連任立法院長，我和王金平的關係如何，谷歌搜尋就知道，只有檢察官不知道，不是沒有政治常識，就是刻意構陷入罪」。

民進黨立委柯建銘則反譏：「全台灣都知道你和王在政治鬥爭，只有你和辯護律師不知道」，馬換律師也無法換掉憲政理念和真理，也不能掩飾犯罪罪行，馬的答辯反而自證己罪，本案是終結特務治國、揮別威權體制的分水嶺，馬英九在就職總統時曾承諾「三不」：不違法監聽、不介入司法個案、不選擇性辦案，「今天看來何其可笑」。

北檢昨天深夜則發聲明指出，馬身為總統，縱為處理閣員政治責任及政治衝擊，仍應以合法適當方式為之。

北檢表示，觀諸台北地院日前判太陽花學運占領行政院一案，有罪判決理由以「是否只有該法別無他法救濟之最後手段」、「本國制度上是否完全喪失處理歧見解決爭議之方式」為依據；對照馬英九於此案中的行為，亦不具備正當性及必要性，呼籲勿以情緒性或政治性言語誤導視聽。馬英九此案特地重組辯護律師團，由吳至格、蔡茂松、李宜光組成，全是馬家或國民黨愛用的辯護大將。吳至格是馬英九的台北市長特別費貪污案之辯護律師，助馬無罪定讞；李宜光是二○○四年總統大選後，連宋陣營控扁當選無效案的主辯律師，也曾替前台北市議員賴素如太極雙星案辯護；蔡茂松曾受馬以南委任控告週刊加重誹謗，也曾捲入上海印刷廠掏空案被列被告，一度被羈押，但獲判無罪。