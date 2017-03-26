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「審判透明易懂」 司院、法務部力拱參審制

2017-03-26

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法改革國是會議第四分組昨召開「人民參審或陪審的議題」公聽會，司法院、法務部等代表均認為參審制可提升人民對司法的信賴度；五月十二日將進行分組表決最終哪一制度勝出？再提至國是會議大會討論。

提供場域讓法官與人民溝通

司法院提案指出，人民參與審判使司法審判更透明、易懂，且讓法院判決兼顧來自不同階層背景人民的多元價值觀點，不致偏離一般人對公平正義的價值觀，較能獲得人民的信賴，初步可考慮的適用案件類型如殺人罪、傷害致死罪，可判死刑、無期徒刑的重罪，或刑責七年或十年以上的重罪，及其他重大影響公共利益的犯罪。

司法院認為，陪審制判決書沒有判決理由，被告不能對陪審團認定的有罪事實上訴，恐限制人民訴訟權，有違憲疑慮，加上世界各國也逐漸不採行陪審制，因此傾向不採行陪審制。

律師全聯會代表李宜光律師說，若採陪審制，現行刑事審判制度都要「砍掉重練」，如要引進參審制，建議可參考日本裁判員制度。

司法院代表人法官陳思帆表示，經過研究，在提升司法信賴度成效上，參審制優於陪審制，期待以大規模參審制度，達成「用合作取代孤立、用對話化解封閉」；另名司法院代表人紀凱峰也指出，參審制提供很好場域，讓專業法官與人民能有一個溝通機制，雙方互相了解溝通，可有效提升人民對司法信賴。

法務部主任檢察官李濠松報告，司法信賴度的冠、亞、季軍分別是丹麥、挪威與瑞士，其中丹麥二○○六年廢陪審改參審，挪威兩年前也改成參審，瑞士則在二○一一年時廢除陪審制，可證明即使廢掉陪審制，司法信賴度依舊高。

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  • 司改國是會議第四分組昨針對「人民參審或陪審的議題」，在最高法院召開公聽會，並全程網路直播。（記者叢昌瑾攝）

    司改國是會議第四分組昨針對「人民參審或陪審的議題」，在最高法院召開公聽會，並全程網路直播。（記者叢昌瑾攝）

  • 陪審制與參審制比較表

    陪審制與參審制比較表

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相關關鍵字： 參審制 司改國是會議 司法改革 司法院
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