防堵假新聞》維護網路開放 政院推真實查核機制

2017-03-17

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於網路假新聞充斥，如何有效因應與處置，行政院長林全昨裁示不會以立法或修法的方式來管理，而要用網路治理的概念，由業者及第三方團體建立「真實查核機制」。行政院也將由政務委員唐鳳協調網路平台建制「真實查核機制」，未來網友想從網路平台貼文前，將會收到假新聞提示，提供貼文判斷。

網友貼文前 會收到假新聞警示

林全昨主持行政院院會表示，近日媒體報導立法院擬提出「反滲透法草案」及修正「通訊傳播基本法」以遏止假新聞，引發社會熱烈討論，甚至批評政府侵害人權。他強調，台灣人民所享有的充分言論自由及高度人權保障，是無數民主前輩用血汗所換來的，政府一定竭盡所能去捍衛，不容許有任何破壞。

他也說，網路假新聞議題對社會所造成的重大影響也不能輕忽，政府會參酌國際作法，基於維護網際網路自由開放的前提，用網路治理的概念，由業者及第三方團體建立「真實查核機制」，期能有效遏制，而不會以立法或修法的方式來管理。

至於如何防杜蓄意製造、影響國家社會安全的假新聞，並有效降低其後續擴大效應的具體作法，林全已請政委吳政忠督導，並請各部會積極辦理，儘速建立配套處理機制，並於二個月內提出報告。

行政院發言人徐國勇表示，真實查核機制，就是當有網友想從網路平台貼文時，會透過關鍵字查核機制，跳出警告訊息，提醒網友這則新聞是假新聞。若網友仍認為要貼的訊息正確或有新證據，還是可貼文，不造成侵犯言論自由問題。

但徐國勇說，若網路平台已警告是假新聞，網友仍執意要散布轉貼，後續可能會面臨相關法律問題。他舉例，若有人貼文指某地區有鳥類因禽流感死亡，政府已澄清沒這件事，網友還繼續轉貼假新聞，就會違反「傳染病防治法」等法令。