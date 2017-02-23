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收賄2.4億 國台辦前副主任龔清概當庭認罪

2017-02-23

〔記者林良昇／綜合報導〕前中國國台辦副主任龔清概涉嫌收賄，近廿年非法收受財物逾台幣二．四億元，河南省安陽市中級人民法院昨開庭審理，龔當庭認罪，法庭宣布擇期宣判。

據中國媒體中新網報導，安陽市人民檢察院指控，龔清概於一九九六至二○一五年間，利用擔任福建晉江市長、晉江市委書記、福建南平市長、福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職務便利，為相關單位或個人在徵用土地、調整規劃、獲得政府補助金等事項上提供幫助。

據報導，龔清概昨當庭表示認罪悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

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  • 前中國國台辦副主任龔清概涉嫌收賄逾台幣二．四億元，河南省安陽市中級人民法院昨開庭審理，龔當庭認罪，法庭宣布擇期宣判。（資料照）

    前中國國台辦副主任龔清概涉嫌收賄逾台幣二．四億元，河南省安陽市中級人民法院昨開庭審理，龔當庭認罪，法庭宣布擇期宣判。（資料照）

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