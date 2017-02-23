主場優勢？洪：所有矛頭都指向我

2017-02-23

〔記者施曉光、郭安家／台北報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，黨主席洪秀柱昨在中常會上面對中常委謝龍介提及她有主場優勢，並要求黨工年資結算從寬處理，否則基層黨工「會說主席閒話」，洪的不滿情緒一古腦兒宣洩出來，她抱怨選務瑕疵、黨工資遣等問題，所有矛頭全都指向自己，國民黨歷來責任最重、負擔最大的黨主席也是她，「請問我們有主場優勢嗎？」

謝龍介則重提上週黃復興黨部要求黨代表參選人繳交黨主席連署書爭議，他對著洪秀柱說，黃復興這是陷主席於不義，「我知道現在連署還是你最多」，還說其他參選人的樁腳或助選者都在基層說，「當然這是主場優勢啦！」

洪秀柱強調，國民黨有史以來沒有像現在如此的財務透明，最重的責任、負擔都在她的身上，「請問我們有主場優勢嗎？」

明宣布參選 潘維剛：

號召失聯黨員回家

此外，前國民黨立委潘維剛將於明日召開記者會，正式宣布參選國民黨主席，成為第六位表態參選者。潘陣營指出，潘維剛將號召更多失聯黨員以及擁有黨籍但尚未補繳黨費的黨員，一起回家，共同「參與、創造、改變」。

國民黨主席參選人詹啟賢強調，「我不是為了選總統而選黨主席」，也不是來晃兩下為了二○二○，選黨主席、選總統是他對黨員的政治承諾，「該我承擔，就承擔，如果有比我更優秀的，必須幫他抬轎，我會抬。」