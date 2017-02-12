| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嚇死人！馬達從天而降 馬拉松跑者被K頭送醫 網球》張凱貞發威 台奪聯邦盃歷史性勝利
 首頁 > 政治

吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守

2017-02-12

〔記者曾韋禎、葉冠妤、翁聿煌、施曉光／綜合報導〕國民黨人頭黨員問題嚴重，黨主席參選人郝龍斌九日提議應納民調做為依據。前副總統吳敦義昨強調不可能，指若納民調，會讓民進黨灌票選出其夢寐以求的人選；黨主席洪秀柱表示，現有選舉辦法裡沒有全民調，所以不可能實現，將來若考慮納入，也需經過全代會通過。

郝龍斌在臉書回應反諷表示，國民黨需要翻轉式的革新，重點在於「心態」，如果「這也擔心、那也不可」，想要打破保守、老舊的文化，可能變成空談。

郝龍斌表示，過去代表國民黨參選的總統候選人、縣市首長候選人及各級民意代表候選人，在被提名之前的初選階段，都有民調機制，為什麼黨主席選舉就不需要有更廣泛的民意考驗？

韓國瑜：哪有黨主席選舉看民調

國民黨台北市北投區黨部昨舉辦春節團拜，首先到場尋求支持的黨主席參選人韓國瑜，對郝龍斌提議納入民調以解決人頭黨員問題直言，這很奇怪，哪有黨主席選舉看民調的，黨員選黨主席是天經地義，自古無場外舉人。

韓國瑜認為，解決人頭黨員要分別面對問題，黨要廣開大門，也要嚴格把關組織性、系統性的入黨，而不是「素行不良者」禁止入黨，這定義是什麼？更生人、犯過錯的人怎麼辦？只有從黨內舉才需要特別謹慎。

原本不想回答媒體提問的吳敦義，一聽到黨魁選舉納民調，馬上表示不可能。他以去年國民黨內總統提名初選為例指出，上回已嘗到苦果，民進黨支持者會透過民調灌票，選出他們夢寐以求的人選，這就完全扭曲了。黨主席選舉，當然要由黨員選出最強的人。

吳敦義指出，過去國民黨也在野過，但二○○八年選出孚眾望的領頭羊，大家通力合作下，在立法院贏得近八成席次，總統大贏兩百多萬票，所以現在雖在野，但只要團結所有黨員、從政同志，就能在艱苦中贏得勝利。

廣告
  • 前副總統吳敦義昨早出席國民黨台北市北投區黨部春節團拜，表示黨魁選舉不可能再納民調，否則會讓民進黨灌票選出夢寐以求的人選。（記者曾韋禎攝）

    前副總統吳敦義昨早出席國民黨台北市北投區黨部春節團拜，表示黨魁選舉不可能再納民調，否則會讓民進黨灌票選出夢寐以求的人選。（記者曾韋禎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.