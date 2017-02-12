吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
2017-02-12
〔記者曾韋禎、葉冠妤、翁聿煌、施曉光／綜合報導〕國民黨人頭黨員問題嚴重，黨主席參選人郝龍斌九日提議應納民調做為依據。前副總統吳敦義昨強調不可能，指若納民調，會讓民進黨灌票選出其夢寐以求的人選；黨主席洪秀柱表示，現有選舉辦法裡沒有全民調，所以不可能實現，將來若考慮納入，也需經過全代會通過。
郝龍斌在臉書回應反諷表示，國民黨需要翻轉式的革新，重點在於「心態」，如果「這也擔心、那也不可」，想要打破保守、老舊的文化，可能變成空談。
郝龍斌表示，過去代表國民黨參選的總統候選人、縣市首長候選人及各級民意代表候選人，在被提名之前的初選階段，都有民調機制，為什麼黨主席選舉就不需要有更廣泛的民意考驗？
韓國瑜：哪有黨主席選舉看民調
國民黨台北市北投區黨部昨舉辦春節團拜，首先到場尋求支持的黨主席參選人韓國瑜，對郝龍斌提議納入民調以解決人頭黨員問題直言，這很奇怪，哪有黨主席選舉看民調的，黨員選黨主席是天經地義，自古無場外舉人。
韓國瑜認為，解決人頭黨員要分別面對問題，黨要廣開大門，也要嚴格把關組織性、系統性的入黨，而不是「素行不良者」禁止入黨，這定義是什麼？更生人、犯過錯的人怎麼辦？只有從黨內舉才需要特別謹慎。
原本不想回答媒體提問的吳敦義，一聽到黨魁選舉納民調，馬上表示不可能。他以去年國民黨內總統提名初選為例指出，上回已嘗到苦果，民進黨支持者會透過民調灌票，選出他們夢寐以求的人選，這就完全扭曲了。黨主席選舉，當然要由黨員選出最強的人。
吳敦義指出，過去國民黨也在野過，但二○○八年選出孚眾望的領頭羊，大家通力合作下，在立法院贏得近八成席次，總統大贏兩百多萬票，所以現在雖在野，但只要團結所有黨員、從政同志，就能在艱苦中贏得勝利。
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