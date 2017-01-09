今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬

2017-01-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前副總統吳敦義今將召開記者會宣布參選國民黨主席。他昨天受訪時表示，「太太在協助聯繫，有一部份中常委會出席，有一些人在國外不可能回來。」媒體詢問前總統馬英九是否陪同出席？吳敦義答說，「我不敢勞動他。 」

有打給朱立倫 但朱在美國不克出席

吳敦義昨天於高雄參加弘道老人福利基金會尾牙活動，被追問宣布參選國民黨主席，馬前總統是否會陪同出席？吳敦義回答說，「我不敢勞動他，黨內前輩連戰先生、吳伯雄先生、馬英九總統、王金平院長、劉兆玄院長、毛治國院長都沒去勞動他們。」

吳敦義說，之前打給朱立倫主席都沒通，可能是手機有留電話，昨天早上回電說剛好在美國，沒法出席記者會，這就是例子。

吳敦義對參選表達強烈意志，他說，受了國民黨跟國家人民的栽培，所以才有一定的資歷、一定的經驗，如果適合選黨的主席，也沒有人限制，「重要是無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」

吳敦義特別提到就讀台大二年級時獲蔣經國前總統召見，民國六十一年蔣託人告知參選台北市議員，民國七十年由當時台灣省主席林洋港告知參選縣市首長，「感念經國先生栽培，每年都去頭寮謁陵。」

吳敦義也重批不當黨產處理委員會逾越法律，他說，依照支票法規定不能扣押台銀本票，這是違規的，支票見票即付，合法政黨編制員工有法定義務要照顧，退休員工有優先要求退休金的權利。