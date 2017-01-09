今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬
2017-01-09
〔記者黃旭磊／高雄報導〕前副總統吳敦義今將召開記者會宣布參選國民黨主席。他昨天受訪時表示，「太太在協助聯繫，有一部份中常委會出席，有一些人在國外不可能回來。」媒體詢問前總統馬英九是否陪同出席？吳敦義答說，「我不敢勞動他。 」
有打給朱立倫 但朱在美國不克出席
吳敦義昨天於高雄參加弘道老人福利基金會尾牙活動，被追問宣布參選國民黨主席，馬前總統是否會陪同出席？吳敦義回答說，「我不敢勞動他，黨內前輩連戰先生、吳伯雄先生、馬英九總統、王金平院長、劉兆玄院長、毛治國院長都沒去勞動他們。」
吳敦義說，之前打給朱立倫主席都沒通，可能是手機有留電話，昨天早上回電說剛好在美國，沒法出席記者會，這就是例子。
吳敦義對參選表達強烈意志，他說，受了國民黨跟國家人民的栽培，所以才有一定的資歷、一定的經驗，如果適合選黨的主席，也沒有人限制，「重要是無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」
吳敦義特別提到就讀台大二年級時獲蔣經國前總統召見，民國六十一年蔣託人告知參選台北市議員，民國七十年由當時台灣省主席林洋港告知參選縣市首長，「感念經國先生栽培，每年都去頭寮謁陵。」
吳敦義也重批不當黨產處理委員會逾越法律，他說，依照支票法規定不能扣押台銀本票，這是違規的，支票見票即付，合法政黨編制員工有法定義務要照顧，退休員工有優先要求退休金的權利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 使館官員揚言搞垮英副外相 以色列道歉
- 工藝師修護 百年鑾轎風華再現
- 台北》焚化爐新回饋 最快3月發垃圾袋
- 獅想要「阿福」 怕又搶輸富邦
- 吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 〈有話職說〉主管打考績前，我怎麼寫「自我考評」？
- 平日最擠捷運站 中山國中站竄位
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 老闆娘好心收留 街友竟燒她店
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 菜市場小旅行 老外驚呼好玩好吃
- 吳岱穎／病識
- 自由廣場》李來希的數學教育養成失敗
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 簽小聯盟約 川崎留小熊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No meeting with Tsai planned, Trump official says
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞
- 貨輪撞毀祥湧6號 金昌6號幫忙拖回
- 豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
- 社區跳蚤市場 無毒蔬菜換物首選
- 〈旅遊的滋味〉古今相容的薩格勒布
- 〈熱門族群〉股王大立光登頂 光學股活蹦亂跳
- 中國購物商場過剩 引爆零售業危機
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 台北市議會預算協商 今打二備金攻防戰
- MIT闖外銷 政府助力很重要
- 哭擁母親 李旻實現承諾
- 慰安婦銅像延燒 日韓緊張
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 〈50 Plus〉年紀大了 同理心變強
- 自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考
- 〈台股青紅燈〉一例一休爛攤怎收場?
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分