| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
親中示威者暴力送機！羅冠聰遭追打砸水瓶 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬

2017-01-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前副總統吳敦義今將召開記者會宣布參選國民黨主席。他昨天受訪時表示，「太太在協助聯繫，有一部份中常委會出席，有一些人在國外不可能回來。」媒體詢問前總統馬英九是否陪同出席？吳敦義答說，「我不敢勞動他。 」

有打給朱立倫 但朱在美國不克出席

吳敦義昨天於高雄參加弘道老人福利基金會尾牙活動，被追問宣布參選國民黨主席，馬前總統是否會陪同出席？吳敦義回答說，「我不敢勞動他，黨內前輩連戰先生、吳伯雄先生、馬英九總統、王金平院長、劉兆玄院長、毛治國院長都沒去勞動他們。」

吳敦義說，之前打給朱立倫主席都沒通，可能是手機有留電話，昨天早上回電說剛好在美國，沒法出席記者會，這就是例子。

吳敦義對參選表達強烈意志，他說，受了國民黨跟國家人民的栽培，所以才有一定的資歷、一定的經驗，如果適合選黨的主席，也沒有人限制，「重要是無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」

吳敦義特別提到就讀台大二年級時獲蔣經國前總統召見，民國六十一年蔣託人告知參選台北市議員，民國七十年由當時台灣省主席林洋港告知參選縣市首長，「感念經國先生栽培，每年都去頭寮謁陵。」

吳敦義也重批不當黨產處理委員會逾越法律，他說，依照支票法規定不能扣押台銀本票，這是違規的，支票見票即付，合法政黨編制員工有法定義務要照顧，退休員工有優先要求退休金的權利。

廣告
  • 前副總統吳敦義昨在高雄受訪。（記者黃旭磊攝）

    前副總統吳敦義昨在高雄受訪。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席 國民黨魁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.