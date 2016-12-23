回應台聖斷交 美促避免破壞台海穩定的行動

2016-12-23

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿一日報導〕針對聖多美普林西比宣佈與台灣斷交，美國國務院發言人柯比今天在例行記者會上，敦促相關各方進行能支持台海穩定的有效對話，避免破壞穩定的行動。

被問到台聖斷交，美國是否擔心兩岸關係緊張升高時，柯比回答說，美國在兩岸穩定上有深遠的利益，「我們相信兩岸之間的對話使近年的和平、穩定與發展成為可能。」至於美國是否有訊息可確認，這是中國為了進一步孤立台灣所採取的外交手段，柯比表示，這要由聖國來回答，而不是美國， 他已就美國的兩岸政策和穩定表達了立場。

對於台灣總統蔡英文元月要過境美國訪問拉丁美洲的友邦，柯比表示，目前沒有這方面的訊息。

約翰霍普金斯大學教授卜道維在接受訪問時表示，中國外交部對此事的回答有點不尋常，他需要進一步了解更多的資訊，知道這是聖國單方面的決定，還是中國主動操作，才能評論此事對兩岸關係的影響。

由於蔡川熱線炒熱台灣議題，華府外交圈也注意到台聖斷交的訊息，許多觀察家認為，與未開發國家的金錢外交雖有象徵意義，但對台灣的生存遠不如美、日、歐盟等國家重要。至於中國是否會進一步在國際上採取打壓台灣的作為，必須等到川普政府正式就任，亞洲政策較明朗，才能看出美中台互動對兩岸關係的進一步影響。