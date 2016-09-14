薄瑞光將卸任AIT理事主席 蔡：歡迎常回來走走
〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨天接見即將卸任的美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席薄瑞光，她肯定薄瑞光對於促進台美關係的付出與貢獻，並強調美國是我國最重要戰略夥伴，台美基於共同價值與利益，除在政治、安全、經濟與文化上，存在緊密且特殊情誼，雙方穩定關係一直以來也是亞太地區和平穩定的基石。
蔡：台美關係 亞太和平穩定基石
總統表示，薄瑞光接任ＡＩＴ理事主席迄今逾十年；在他四十多年的外交生涯中，超過十二年貢獻在台美關係上，不只令人佩服與感謝，更珍惜這份友誼，歡迎他日後有機會，「能夠常常回來走走」。
薄瑞光回應說，今年底前已經規劃訪台旅程，他會繼續觀察台灣政府的發展和台美關係。
薄瑞光強調，能貢獻在台美關係上，他很榮幸，特別是過去幾年，台美達成了很多重大的進程，其中一個原因是，台美雙方在經濟、安全、人民關係上，視對方為重要的夥伴，美國也很敬重台灣。
蔡總統也感謝美國多年來基於「台灣關係法」、「六項保證」及區域安全的共同利益，持續對台軍售，我國願意持續扮演美國在區域內值得信賴的安全夥伴，以確保區域和平穩定，期待未來能持續強化台美堅實的軍事合作關係。
在雙邊經貿關係上，蔡總統表示，希望加強雙方在資通訊及其他新興基礎建設產業上的交流與合作。而台灣政府已積極推動貿易自由化與產業結構調整，及各項參與「跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）」的準備工作，她並感謝美方多次公開表示歡迎台灣加入ＴＰＰ，希望美國能以更具體的行動，支持我國加入第二輪協商。
薄錄短片 指台美共享民主、法治
ＡＩＴ昨也發布一段薄瑞光錄製的影片，作為他離任前給台灣的訊息。薄瑞光開場先以中文問好，表示這是最後一次以ＡＩＴ理事主席身分來台，過去四十年間，他看著台灣成長蛻變，成為蓬勃的民主社會以及推動全球經濟的一股力量。
他說，台灣是美國重要夥伴，共享民主法治及尊重人權等價值，他見證台灣每次的和平政權轉移，未來並可預見台美友誼會繼續茁壯。感謝台灣好友讓他留下充實難忘的回憶，並盼能常常回來看好朋友。
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