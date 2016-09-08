蔡邀宋任APEC特使 綠營︰實踐政壇和解
〔記者鄭鴻達、蕭婷方／台北報導〕總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。立法院副院長蔡其昌昨表示，宋是有創意且適當的人選；民進黨團總召柯建銘也認為，此人事安排可實踐政壇和解。
柯建銘指出，APEC是亞太區域重要國際經濟組織，無涉兩岸爭議，蔡總統邀宋楚瑜出任特使，建立非常好的跨黨派合作模式，實踐民進黨強調的政壇和解工程，也可協助台灣積極參與國際事務、發展經濟產業，他樂觀其成，且相信宋楚瑜的經驗、長才能勝任。
綠委︰人選無須知會中方
蔡其昌表示，宋楚瑜過去與北京方面關係不錯，是對岸可信任的人，宋已不在政治第一線，若府方指定其任APEC特使，是很有創意且適當的人選，且宋可透過APEC會議，向各國代表說明蔡政府想法，若有機會遇到中國領導人，可表達台灣善意與想法，且我特使人選無須知會中方。
民進黨立委蔡適應指出，APEC是亞太地區重要經貿國際會議，在我方能與國際互動的領袖會議中，將會與中國領導人有相當程度互動，就此角度宋是不錯人選，宋任APEC特使代表我向中方遞橄欖枝。
民進黨立委莊瑞雄表示，他相信宋楚瑜能精確傳達蔡英文的兩岸立場，民進黨不反中，人選只要能守住執政黨立場即可，小英以行動對中釋出善意，「善意不會因為政權更替流於情緒」，強調兩岸要交流的是人民而非特定政黨。
藍營︰宋代表性稍嫌不足
國民黨團首席副書記長王育敏認為，前總統馬英九都任命有財經或行政首長背景的前副總統連戰、蕭萬長，宋楚瑜僅當過省長，代表性稍嫌不足，中國對宋擔任特使也很有意見，人事案仍有很大變數，建議總統可跨越「藍綠」界線，國民黨有很多優秀人才。
親民黨文宣部主任黃珊珊則指出，總統蔡英文與宋楚瑜的多次談話，都沒提及任何人事與職務，APEC特使人選屬於總統職權，親民黨對此細節不清楚，目前也沒有評論，一切以總統府所公布的為主。
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