打詐新法助攻！刑事局公私協力32人遭詐款項年前返還 共計1113餘萬

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明這次的返還被害款項專案行動。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/22 16:32

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團猖獗，過去被害人欲取回被詐錢財，需透過漫長刑事訴訟法打官司，去年打詐新四法通過「詐欺犯罪危害防制條例」後，金融監督管理委員會依授權訂定金融防制措施子法，可及時攔阻可疑金流、幣流，發還被害人受騙錢財，刑事局科技犯罪中心據此於4家幣商公私合作下，首波追查流向幣商受害金流，共可返還32名被害人共約1113萬餘元，最高返回109萬元，本週已有11人取回遭詐騙款項約400萬元。

刑事局表示，「詐欺犯罪危害防制條例」其中授權訂定金融防制措施之子法，金融監督管理委員會於去年11月29日發布「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，有助於及時攔阻可疑金流與幣流，並且讓被害人遭詐騙匯出款項可以加快返還程序。

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為快速返還被害人遭詐騙款項，刑事局與「中華民國虛擬通貨商業同業公會」，以及「現代財富科技有限公司（MaiCoin/MAX）」、「幣託科技股份有限公司（BitoPro）」、「鏈科股份有限公司（XREX）」及「禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）」四家幣商協力，由幣商交易所內控機制鎖定異常交易專戶、錢包，通報警方後，警方追查該專戶、錢包金流，確認為被害人款項，便聯繫被害人完成報案程序。

警方隨後聯繫幣商交易所，交易所聯繫被害人，由被害人出示身分證、受理報案證明單，並填寫切結書（當拿回的受害款項，有其他人提出異議時，需跟打相關訴訟的切結）後，受騙款項便會匯回被害人帳戶。

這次返還被害款項專案行動遍及北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、台東縣及澎湖縣等10個縣市，皆是投資詐騙受害人。

此外，警方在聯繫被害人過程中，有些被害人仍深陷詐騙集團的假投資詐騙話術，質疑虛擬貨幣交易所不讓他把虛擬貨幣轉入投資交易平台，刑事局為此近期成立的「詐欺防制諮詢小組」也發揮作用，主動連繫被害人，過同理心詳細解說詐騙手法，最終讓被害人確信遭到詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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