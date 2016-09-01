廢特偵組成定局 明年事務費剩153萬
法部大砍特偵組預算64％
〔記者曾韋禎／台北報導〕廢除特偵組已成定局？根據最高檢明年度預算，特偵組的事務費用已遭法務部減列六十四％，扣除向國防部借用營區的費用外，只剩五十五萬元的事務費，連給證人費都不夠用，立委認為特偵組名存實亡，應趕快廢除。
根據明年度預算案，特偵組的事務費用，從今年度的四二九．九萬元，大幅減列二七六．五萬元，只剩一五三．四萬元，減幅高達六十四％。其中，扣除向國防部借用文化營區而共同分攤的保全費、清潔費九十八．四萬元後，竟只剩五十五萬元。
刑案鑑定費不再編列
原有九十九．三萬元的刑案鑑定費不再編列，通訊費從廿六萬元減至十萬元、報刊書籍費從廿四．五萬元減至五萬元、雜支費從卅二．七萬元減至十萬元；就連國內旅費，也從八萬元大減至二萬元，其中證人旅費就從三．七萬元減至五千元。
連給證人費都不夠用
力主廢除特偵組的民進黨立委蔡易餘指出，法務部在七月份書面回覆他的書面意見時，就明確表態「不宜設特偵組」，還一一列明特偵組之弊，包括特偵組影響檢察機關內部監督機制、違反行政法上機關與職務不兩立原則、以概括條款明訂特偵組事務管轄，違反法律明確性原則、檢察官具司法屬性沒再設置特偵組之必要、違反再議程序及案件管考制度。
蔡易餘肯定法務部除表態支持立法院修法廢除特偵組，也以預算編列的方式，讓特偵組「名存實亡」。他表示，特偵組的預算近年來都遭減列，從二○一三年的五五一．八萬元、二○一四年的五百萬元、二○一五年的四八三．七萬元、二○一六年的四二九．九萬元，到明年度更只剩一五三．四萬元。
他指出，由近年來的諸多表現，早證明特偵組已無存在之必要，網友甚至調侃「特別偵查組」另有「別查組」，只會辦綠不辦藍、選擇性辦案；既然法務部都想「掏空」特偵組，最後還是要修改「法院組織法」，直接廢除特偵組，讓檢察官統統歸建回原單位辦案。
同樣也提案修法廢除特偵組的民進黨立委葉宜津表示，顯然法務部也知道特偵組疊床架屋，已無存在的必要；一樣都是由各檢察署給的薪水，憑什麼特偵組檢察官就比較「特別」？她主張趕快廢掉，連這一百多萬元都能省下來。
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標題：廢特偵組成定局 明年事務費剩153萬
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