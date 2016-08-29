許宗力掌司院 學者：看不出違憲

2016-08-29

林明昕︰憲法禁連任 未禁再任

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文擬提名前大法官許宗力為大法官並為司法院院長，遭外界質疑許「再任」大法官，有違反憲法規定大法官「不得連任」之虞。對此，我國公法學者、台大法律學院副教授林明昕受訪指出，「再任」與「連任」意義完全不同，在文意上、歷史上、憲法特性上，都不能隨意解釋「連任包含了再任」，直言「怎麼會是違憲？我看不出來！」

中研院法律所副研究員黃丞儀也認為，憲法中「連任」指的就是「任期接續」，至於有論者認為，若允許大法官卸任多年後，再被提名為大法官，會影響司法獨立，這是對憲法法院的性質理解錯誤。大法官的任期如何規定，各國皆有不同做法，若要直接將再任和「司法獨立」的影響連結在一起，恐怕是過度簡化問題。

黃丞儀︰大法官任期無關司法獨立

我國憲法增修條文第五條規定，「司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任。但並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。」

林明昕指出，條文寫的就是「不得連任」，與「再任」有不同意義，這不是文字遊戲，不能混為一談。此外，上述條文的研擬，也僅規定大法官不得連任，未採納德國不得再任之立法例，這也清楚說明我國憲法與德國法的差異。

林明昕表示，我國是將「不得連任」規定寫在憲法中，解釋憲法必須慎重，不能輕易做擴張解釋，把沒必要禁止的事都禁止在內，將所有能想像到的情況全部綁死。他並表示，憲法只能做最低度的規定，必須留下容續空間，讓法律去發揮。

林明昕進一步指出，對憲法的解釋上，應該要避免「原任期未滿即辭職、但於原任期屆滿時再次提名」，以再任方式故意規避的情況。然而許宗力於二○一一年大法官任期屆滿，若事隔五年再被提名，根本沒有規避的問題。

林明昕也說，許宗力是學養很高且相對年輕的學者，樂意溝通是他的特質，許宗力也有留德經歷，有歐陸法系的學養，還對英美法系有涉獵，兼容並蓄，擔任司法院長一職很合適。

黃丞儀強調，大法官提名程序中，最重要的就是審查程序，重點應該在於許宗力的司改理念，不須繼續在「連任、再任」這樣說文解字、也說不通的問題上打轉。