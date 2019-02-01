經部公布新能源政策 立院國民黨團：哪裡新？公投投假的？

2019-02-01 11:17

〔記者陳昀／台北報導〕「反空污」及「以核養綠」2項公投過關後，經濟部昨公布新版能源政策，考量就算核電延役也難補足火力缺口，確定核電廠不延役、重啟，未來以綠能及天然氣為主。對此，立法院國民黨團今天召開記者會痛批，新版能源政策完全沒有回應公投結果，也顯示執政黨持續罔顧民意、蠻幹到底。

「能相信再生能源可做為基載電力嗎？」立院國民黨團總召江啟臣表示，新頒布的能源政策並沒有回應選民在公投表達的不滿，能源配比、廢核時程、綠能火力比例都沒有變革，若這也叫新能源政策，公投隔天就能公布，前行政院長賴清德在選後這段時間根本就是「沒做事內閣」；他也質疑，這麼大的政策，為什麼行政院長蘇貞昌沒有親自說明？「不是最接地氣？用直播回應大家哪裡新啊！」

「公投投假的？政策玩我的？」立院國民黨團書記長吳志揚表示，經濟部公布的新能源政策讓人傻眼，就是在跟公投結果對幹，公投結果把非核家園2025年期限拿掉是為了讓政府檢討能源政策，而不是當成找不到替代能源的理由；他說，執行新能源政策，可預見空污會更嚴重，還會有缺電、電價高漲的問題，若沒有能耐，就趕快換人做吧。

立院國民黨團首席書記長陳宜民表示，經濟部只是找到說法繼續蠻幹原本的執政方向，而且經濟部內部人員爆料，根本沒有相關會議記錄及公開會議，都是內部自行決策，但他認為，應該召開全國能源會議公開辯論，否則就是黑箱作業，顯示經濟部長沈榮津、能源局長林全能的無能。

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