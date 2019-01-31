陳菊賣2房產 財產申報存款卻減少

2019-01-31 13:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天公佈最新一期的「廉政專刊」，總統府秘書長陳菊去年9月將原信託名下位於新北市永和區及高雄市鼓山區房產出售，根據當時媒體報導，兩房產實價登錄售價達1150萬元，不過，陳菊此次申報存款1161萬餘元，較前年11月在高雄市長任內申報的存款2084萬餘元，大減923萬餘元。

前花蓮縣長傅崐萁夫婦也申報7筆不動產，總價值約8011萬861元，存款增加為624萬4525元，較上次申報增加193萬5062元，而債務方面，則降為7724萬1862元，至於有價證券不變，為176萬多元，仍全由徐榛蔚持有。

至於促轉會前副主委張天欽去年東廠事件惹議，遭國民黨爆料，張在台北市有自己的房子，還申請官舍。據財產申報資料，張天欽和監委妻子楊芳婉名下共有6筆土地、2筆建物，另有15筆土地、1筆建物交付信託，其中台北市大安區及中正區都有建物和土地。

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