怎看非常上訴救死囚？卓榮泰：我也嫉惡如仇 但不涉入個案

卓榮泰說，「我們嫉惡如仇的精神一樣，不涉入個案的原則也應相同」，讓未來的檢察體系自有判斷。（記者羅沛德攝）

2024/09/20 19:50

〔記者李文馨／台北報導〕針對37名死刑犯聲請死刑違憲釋憲案，憲法法庭今（20日）判決合憲，但須限縮適用範圍。國民黨立委王鴻薇質詢關切死刑執行時間，並要求檢察總長不應對殺警案或殺害無辜女性的個案提起非常上訴；法務部長鄭銘謙答詢表示，會依憲法法庭判決旨意對死刑犯嚴謹審核；行政院長卓榮泰則說，「我們嫉惡如仇的精神一樣，不涉入個案的原則也應該相同」，讓未來的檢察體系自有判斷。

王鴻薇質詢時提問，針對死刑案釋憲結果，行政院回應為何？卓榮泰表示，遵守國際人權公約以及完善台灣法律正義的程序，這是兩項重要的原則，行政院與國人都應尊重大法官的決定，該決定也意味死刑合憲，但在訴訟的過程中，有若干違憲部分，必須補正修正。

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王鴻薇詢問，至今仍未執行死刑的37名死刑犯，何時才會落實執行？法務部長鄭銘謙答詢回應，法務部尊重憲法法庭的裁決，雖死刑被判定有條件合憲，但判決提到，有部分案件在訴訟程序中或受刑人本身情況可能涉及違憲，要求2年內修法，目前會依照憲法法庭判決旨意，對37名死刑犯進行嚴謹審核，研議是否提出非常上訴。

王鴻薇追問，需要審核多久？因為37名死刑犯中，有人長達24年未執行死刑，受害家屬等待近4分之1個世紀，還沒等到公平正義。鄭銘謙說，會請最高檢察署儘速處理；卓榮泰回應，據他初步了解，該判決主要適用於罪大惡極的個案，每個案件的複雜性不同，會儘快給社會交代。

王鴻薇指出，這37名死刑犯中必須重新檢視，部分可以提出非常上訴，但何謂不是最嚴重之罪？她要求，檢察總長不應對殺警案或殺害無辜女性的個案提起非常上訴，勿再浪費社會司法資源，且精神障礙標準也應有嚴格的科學認定。

卓榮泰回應，自己與多數人一樣，和王鴻薇皆有嫉惡如仇的精神，若進入大法官解釋後的程序，就會涉及個案，他說，「嫉惡如仇的精神一樣，不涉入個案的原則也應相同」，不要涉入個案，讓未來的檢察體系自有判斷。

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