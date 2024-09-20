「2758號決議不涉台！」 9友邦致函聯合國 我外交部誠摯感謝

外交部20日對我友邦聯名去函聯合國秘書長要求正式2758號決議不涉台表達誠摯感謝。（資料照）

2024/09/20 19:59

〔記者方瑋立／台北報導〕聯合國大會總辯論24日將舉行，我9個友邦聯名致函聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達聯合國應正視第2758號決議遭中國惡意扭曲、未排除台灣有意義參與聯合國體系、勿不當剝奪台灣民眾和媒體進入聯合國參訪權利等3項訴求，外交部今對此表達誠摯感謝。

聯合國大會24日總辯論主題為「不遺漏任何人」，備受矚目的「未來峰會」則將於22日先登場，我友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯等9國駐聯合國常任代表聯名致函古特雷斯，巴拉圭也以個別致函的方式表達對我國推案的支持，外交部昨對此表示誠摯感謝。

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據聯名函內容，友邦促請訴求包括「聯合國應正視2758號決議遭惡意扭曲，已對台海及印太區域和平穩定現況造成威脅」、「2758號決議未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣參與，以利永續發展目標實現」、「聯合國應嚴守中立，停止錯誤引用2758號決議及不當剝奪台灣民眾和媒體進入聯合國參訪、出席或採訪的權利」等3項。

聖文森駐聯代表金恩（Inga Rhonda King）親自遞函後接受中央社訪問時表示，台灣生產全球九成高階半導體，也是ＡＩ技術領導者，當全球嘗試建立數位護欄與連結數位產品時，聯合國卻排除台灣參與。她質疑，未來峰會將提出「未來契約」（Pact of The Future）與「全球數位契約」（Global Digital Compact）等，能想像在世界科技族譜中，台灣無法參與各項協商嗎？

瓜地馬拉駐聯代表曼西亞（Carla María Rodríguez Mancia）則說，希望各國一起加入承認台灣為聯合國成員的行列，這項重要議題已拖太久，台灣不但是民主要員，更擁有自由與科技，尤其適合加入今年的議題討論。

對此，外交部除對友邦支持表達誠摯感謝外，也重申聯大2758號決議與台灣無關，也不等同於中國的「一中原則」，更未排除台灣參與國際組織。外交部強烈譴責中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，並呼籲國際社會共同反制中國謬論；同時要求聯合國秘書處積極落實「聯合國憲章」中普遍性原則及「不遺漏任何人」的承諾，儘速接納台灣。

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