2020總統選情有變？ 吳子嘉：柯文哲民調腰斬暴跌至第3

2019-01-29 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》董事長吳子嘉在28日晚間播出的政論節目《關鍵時刻》中搶先曝光最新民調，數據顯示民眾對於柯文哲參選2020總統的支持度下滑至只剩16.9%，而蔡英文的支持度則較上月上升4個百分點。吳子嘉分析，柯文哲找不到選總統的正當性，反映選民的態度轉趨保守。

吳子嘉說，這份民調原定29日公布，美麗島電子報以「請問，明年總統選舉如果是蔡英文、朱立倫、柯文哲這3位競選，那您可能投票給誰？」為題進行民意調查，發現柯文哲的支持度從上個月的31.8%大幅下滑至16.9%，朱立倫33.4%，蔡英文則是上揚至20%。

吳子嘉分析，由於習近平對兩岸論述更加強硬，限縮中華民國與九二共識定義，讓比較友中或比較親中的候選人受到傷害，支持度下滑。不過柯文哲下滑的民意並未讓蔡英文支持度明顯上升，反而轉移到「未明確回答」的選項。吳子嘉形容，「蔡英文是為了選總統而選總統；吳敦義、朱立倫是為了當總統而當總統」，反觀柯文哲找不到選總統的正當性，游移的態度也反映在這次的民調上。

吳子嘉認為，這次的民調對柯文哲是一個警訊，他是否組黨、是否選總統，民眾的態度開始保留，趨於保守。

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