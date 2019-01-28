中國以「有礙罪犯改造」為由 禁止李凈瑜探監3個月

2019-01-28 12:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國指控顛覆國家政權，判刑5年並關押中。李明哲妻李凈瑜去年12月探監後，公開李明哲在獄中受到非人道對待；赤山監獄指控李凈瑜「發表言論與事實嚴重不符，干擾執法，有礙罪犯改造」，據以禁止李凈瑜會見權利至今年4月22日。

李凈瑜去年12月18日探望李明哲，一週後與救援大隊一同召開記者會，公開李明哲在獄中受到血汗勞動、丟棄保暖衣物、提供腐敗食物、凍結生活費帳戶等非人道對待，並再次要求中國立即無罪釋放李明哲。

李凈瑜記者會再次惹怒中國，赤山監獄於1月22日指名李凈瑜發出文書，指控李凈瑜會見李明哲後，「罔顧事實，公開發表的言論與事實嚴重不符，干擾了監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造」。

赤山監獄並稱，根據中國司法部《罪犯會見通信規定》第12條和《湖南省赤山監獄罪犯會暨通信管理辦法》第25條規定，暫停李凈瑜會見李明哲權利3個月；暫停會見時間自告知文書隔日開始，自2019年1月23日至2019年4月22日。並註記其他符合規定條件的申請會見人可以依照規定會見。

李凈瑜去年申請探監李明哲就曾數次被拒，李明哲去年曾無預警從湖南被移監到北京10天。

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