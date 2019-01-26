戒嚴時期的感人故事 一封47年前從看守所帶出的求助信

2019-01-26 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕人權及文史工作者陳銘城25日參加台獨聯盟的尾牙餐會，得知一段47年前不為人知的歷史，而他今天（26日）將故事分享到臉書，讓網友留言感慨：「台灣現今的民主發展是由許多默默付出的人累積出來的。」

陳銘城提到，1972年正值中華民國退出聯合國的第2年，日本也和中華民國斷交，不過當時處於戒嚴時期，台灣人民並不知道消息，因此日本台獨聯盟的幹部張國興和他的好友，台大歷史系退休的名譽教授鄭欽仁，共寫一張告台灣人的傳單，交由台獨聯盟日本本部顧問小林正成帶到台灣四處發送，但終被查獲。

原本小林還想在台北市北門以空飄氣球方式送去總統府，但未果，接著他又到中南部散發，卻遭情治單位查獲，被送往景美看守所，準備將他遣返日本，結果卻認識關在他隔壁的謝聰敏（現為民進黨前立委），2人以看守聽不懂的日文交談，最後小林收到謝聰敏寫下的信，內容是關於謝被捕的案情描述。

隔日，小林遣返日本，同時順利將謝聰敏的獄中求救信帶回國，刊登在國際媒體上，也讓胃出血的謝可以保外就醫，不過，小林從此成為中華民國「不受歡迎的外國人士」，長達20至30年。後來，2人於2007年12月10日人權日前夕，終在「政治受難者與救援者相見歡晚會」上相見相擁，感動眾人。

10多年前，小林在前駐日代表許世楷夫婦的鼓勵下，他寫下自己為台灣做過的事，參加鄭欽仁大姊鄭順娘文教基金會的個人史徵文，得獎後還上台頒獎，但鄭欽仁卻不知情。陳銘城表示，鄭欽仁很低調，不僅沒透露台獨盟員身分，還長年在台大歷史系為黨外雜誌寫文章，替民主運動發聲，提拔學生如（國史館館長）吳密察等人。文末，陳銘城更感慨：「要不是我訪問到他好友張國興說出來他做的事，他可能還會不承認。」

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