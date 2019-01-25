滯留桃機120天！ 中國2異議人士最快明晚入境

2019-01-25 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士顏克芬、劉興聯，去年9月27日在桃園機場過境轉機時，突然申請政治庇護，2人至今已滯留桃機120天，創下紀錄。陸委會昨天終於同意，將安排他們以專業交流名義出境第三國，之後再申請入境台灣，最快明晚（26日）10點有望入境，2人得知消息後也雀躍不已。

63歲的劉興聯及44歲的顏克芬，分別在中國觸犯「煽動顛覆國家政權」及「尋釁滋事」罪嫌遭到拘捕，兩人偷渡到泰國曼谷，去年9月27日下午從曼谷搭機來台要轉機北京，但下午5點多飛北京班機起飛前，航空公司都無法找到兩人，通報移民署，最後在一期航廈南側過境室找到他們。

兩人隨即表明不願去北京，聲稱有聯合國難民證，已向第三國尋求政治救助。當時陸委會官員接到通知到場後，沒有做出任何指示就離開，機場單位基於人道考量，並不遣返兩人回原出發國，而是將他們留在桃園機場內，至今已滯留於桃機120天。

《中央社》報導，行政院大陸委員會主任委員陳明通今天表示，跳機行為並不合法，但理解異議人士訴求，因此會另外安排合法入境行事，在尊重當事人意願下，最快明晚10點左右，可透「專業交流」名義入境台灣，等待轉送至第三國。

對此，劉興聯與顏克芬2人接受中央社記者訪問時說，目前並沒有收到任何消息，但是聽到目前的進度時，2人都感到非常高興。

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