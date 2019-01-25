邏輯已死？蔡總統譴責暴力 竟被藍議員批「可恥又可悲」

2019-01-25 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君日前在餐會敬酒時，遭到老藝人鄭惠中偷襲賞巴掌，對此，總統蔡英文表示每個人都能表達不同意見的自由，但「不鼓勵任何暴力行為」。沒想到，國民黨台北市議員羅智強整理了各政治人物對於摑掌事件的看法後，竟稱蔡英文「可恥又可悲」，他的臉書PO文被轉到PTT 後，也遭鄉民噓爆。

蔡英文日前表示，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。她要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。對此，羅智強昨（24）日在臉書發文，他認為蔡英文「譴責對鄭麗君施暴，卻呼應對馬英九施暴者」，根本是不入流的D咖，同時也認為蔡英文態度差勁，「可恥又可悲」。

羅智強的文章被轉貼到PTT後，鄉民紛紛痛斥「鄭麗君被打得出蔡英文是d咖~到底腦要多殘才能得出這結論」、「羅智強自己甚麼爛咖」、「這隻狗又在不甘寂寞了」、「照這邏輯，小強改天被打也可以這樣推論」、「永遠活在馬英九陰影下的Z咖」、「邏輯已死」。

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