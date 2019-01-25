蔡英文視導中科院 點名稱讚這3人

2019-01-25 18:25

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今天視導中科院，除了對中科院研發飛彈能力稱讚有加之外，她今天還特別點名3位在研發及生產技術有功的年輕人員，可說是不被外界所知的台灣之光。

蔡英文今天中午在中科院與研發及技術人員共同會餐，她在致詞時提到，如果沒有過去優質的人才，不會有今天的中科院。所以，中科院的未來，取決於人才的傳承。我很高興，在過去3年間，中科院系統製造中心，進用了75位新進人員，今年也規劃再進用80人。但是，這還不夠。中科院的人才傳承，不僅攸關國防科技的研發產製，也和國家未來發展有關。

她接著點名3位在研發及技術生產上有的年輕人員。總統說，吳星佑在英國留學，然後帶了一身功夫，回到台灣貢獻所學。他在中科院的成就，會讓那些原本想到中國或世界各地發展的年輕人打消念頭，留在台灣。

技術師田青芸先是投入軍旅，再到中科院來，她在這裡的貢獻，會讓家人、朋友都引以為傲。

技術師廖瀅瀅本來在民間企業，從來沒有接觸國防相關產業，但是到了中科院，經過完整的訓練，現在已經成為專家。她在中科院的努力，讓她做到過去難以達成的人生目標。

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