批柯P沒資格選總統 苦苓喊話柯粉：選總統非選諧星

2019-01-25 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前才以「四個沒有」，批評台北市長柯文哲不是合適的總統候選人的作家苦苓，今（25日）天凌晨又在臉書向「柯粉」喊話，「選總統並不是選諧星」。

苦苓22日才在臉書以「沒有修養」、「沒有能力」、「沒有原則」與「沒有中心思想」等「四個沒有」來評論柯文哲，認為柯不是一個合適的總統候選人，文章曝光後引來正反兩方網友熱議。

苦苓今天又在臉書表示，「受歡迎的不一定受尊敬，有魅力的不一定有能力，選總統並不是選諧星，各位柯粉這樣了解嗎？」文章一出又再度引起討論，支持苦苓看法的網友表示，「柯親中導致民進黨不合，自己被（背）後有統畜黨（統促黨）支援，難怪民進黨不跟他合作了」、「支持，直接說出我們的心聲」、「柯第二任只贏3000多票，所以他已非從前受喜愛」、「一語驚醒夢中人...」。

也有人笑稱，「面對那麼多的柯粉，還敢說話，說到人家的痛處。我開始相信你是蘇東坡轉世的了」。

針對苦苓批自己具備「四個沒有」，沒資格選總統，柯文哲僅淡淡表示，若人家講什麼，每一樣都要回應，那就不要活在這世界上算了。

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