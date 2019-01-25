為何禁止華為手機？ 學者分析：一旦使用資訊將被傳到中國

2019-01-25 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕政府部門陸續禁止公務部門使用華為手機，公務用3C產品也將禁止連結或下載中國社群平台，此舉卻被工研院前主任杜紫宸反問政府「why bother？」對此成大教授李忠憲出面解釋，直指若使用華為手機，用戶資訊將被傳送到中國。

杜紫宸原先質疑，若他使用華為手機但電信商是中華電信，那麼手機又如何能傳送資訊給中國？李忠憲今（25日）在臉書上表示，杜紫宸會有這樣的說法，顯然沒有任何網路的基本概念，為了讓民眾知道此事的重要性，他必須要出來寫這篇文章。

李忠憲指出，若使用了華為手機又暗藏後門，那麼只要有網路連線，不管你的電信商是中華電信、遠傳、台灣大哥大，甚至是Wi-Fi等連線方式，那麼手機上層的應用程式就能利用下層網路將用戶資料傳輸到中國的資料庫。

李忠憲說，即使在政府機關裡針對華為手機的用戶做嚴格的網路管制，但在內網流量分析和利用資安設備管制後門所造成的可疑連線之後，華為手機一樣會在內網裡面收集資料，然後利用沒有管制的商業用電信服務傳送到中國。

李忠憲表示，這就是網路技術的特性，利用各種不同網路層的連線進而傳送資料，所以在機關內網資安設備進行管理措施，是沒有辦法完全防止洩密的，也正是因為如此，所以才必須管制華為等中國製手機。

此外，杜紫宸先前也曾質疑，若他的通訊錄上都是Nancy、Henry、David等人名，那麼就算傳到中共國安部門又如何能辨别？李忠憲對此感嘆，杜紫宸不曉得落後時代有多久，因為駭客攻擊裡有一種叫做進階持續性威脅 （Advanced Persistent Threat，APT），簡單的說就是針對個人或特定組織所作的複雜且多方位的網路攻擊。

李忠憲說，潛伏攻擊的時間可能長達幾週、幾個月甚至幾年，內藏後門的手機比駭客的攻擊更為簡單方便，而且手機上的任何資料，不止通訊錄、通訊過程、電子郵件內容、甚至談話的語音或影像紀錄都能備份經由暗門傳送到中國的資料庫。

李忠憲指出，所以華為背後的中共國安單位不只能知道Nancy、Henry、David是誰，還能知道電話號碼、家裡住哪裡，甚至知道你跟他們之間是什麼關係，長得是什麼樣子，今天你和誰吃飯、在手機聊了些什麼，更不用說手機拍的照片影像紀錄也都會被傳送到中國的資料庫。

李忠憲舉例，他有一個CEO等級朋友的家人之前買了中國製的智慧家電，後來發現家裡網路變慢了，後來經過網路流量分析才赫然驚覺，自己家裡的語音和影像一天24小時沒有間斷地往中國資料庫傳送。

因此李忠憲最後呼籲台灣民眾「千萬不要貪小便宜買中國製的手機或智慧家電設備」，畢竟在這個時代「資料比錢更有用」，一定要小心中國製的資訊通訊設備就在你身邊。

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