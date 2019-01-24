力挺鄭惠中愛國 新黨：強盜進門刨根為什麼不能生氣？

2019-01-24 15:06

〔記者陳昀／台北報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君引發各界譁然，不只新黨主席郁慕明大讚「維護忠孝節義」，呼籲大家力挺「愛國藝人」，新黨今天也開記者會力挺並協助澄清，並指鄭麗君本來就不適任。

「當強盜進來我們的家刨我們的根，為什麼我們不能生氣？不能憤怒？居然還被譴責，台灣社會病了！」新黨新媒體工作群召集人蘇恆痛批，民進黨政府除了去蔣化，對台灣沒什麼貢獻，引以為傲的司法體制，變成綠色恐怖的護身符，這根本的原因就是民進黨致力推動去中國化。

新黨青年軍幹部林明正也喊話說，有人對文化部長鄭麗君這麼憤慨並不冤枉，因為她身為文化部長不深化中華文化，卻致力去中、去蔣，本來就不適任，蔡英文說有不滿可以拍桌子，鄭惠中不過是出來拍一下桌子，不需要給她這麼大的壓力。

他認為，社會對民進黨的暴力太寬容，其他人做點什麼就被譴責，根本的原因是現在年輕人被錯誤史觀引導，因此新黨要呼籲大家支持嘉義大學應用歷史系教授吳昆財提出的「恢復中國史課綱公投」，化悲憤為力量，讓下一代知道自己從何而來。

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