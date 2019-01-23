苦苓「四個沒有」批沒資格選總統 柯文哲回應了...

2019-01-23 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲是否參選2020總統大選，一直是外界關心的議題。作家苦苓認為，柯文哲的人格特質有「四個沒有」，不適合擔任總統；柯文哲今（23）日受訪時則無奈表示「我看不要活在世界上算了」。

苦苓22日在臉書發文，表示柯文哲「沒有修養、沒有能力、沒有原則、沒有中心思想」，他認為，柯文哲不懂應對進退，公開說外賓送的禮物是「破銅爛鐵」，這是沒有修養；上任多年來，除了拆北門外一事無成，這是沒有能力；剛上任時不願意在活動中跳舞，但是現在唱歌、跳舞樣樣來，這是沒有原則；最嚴重的是，柯文哲首次競選時稱自己是二二八受難家屬、是墨綠的，近期卻發表「強盜說」、「兩岸一家親」，這是沒有中心思想。

苦苓認為，柯文哲的荒唐言詞讓人認為「柯文哲對國際關係的無知」，他認為「與其怪人家染紅你，不如自己深切反省一下」，也呼籲民眾不要將台灣未來，交給「四個沒有」的柯文哲。

柯文哲今日出席活動受訪時，對苦苓「四個沒有」的說法做出回應。他語帶無奈地表示「如果人家講什麼，你每一樣都要回應，你看不要活在世界上算了」。

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