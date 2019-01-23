美眾院挺台灣重返WHO 外交部：爭取參與今年WHA

2019-01-23 11:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦眾議院於當地時間22日無異議表決通過法案，要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位。外交部今天對此表示歡迎與感謝，也強調台灣在全球公衛重要性不可或缺，政府將積極爭取重返今年世衛大會（WHA）。

台灣從2009年以觀察員身份參加WHA，但在蔡政府於2016年執政後，中國加強打壓台灣國際空間，2017年與2018年連續兩年未能獲邀參與。

美國新國會議員在本月3日上任，8日由眾議員約霍（Ted Yoho）領銜提出第353號法案（HR355），該提案獲得眾議員麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等人共同連署。

該法案去年曾在眾院通過，但由於參院議程緊湊，未能排入議程。新國會因此重新提案，眾院並於美東時間22日以一致同意方式通過，將送交參議院表決。根據法案內容，美國國務卿應支持並協助台灣參與WHA，若是台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。

外交部今天對眾院通過此案表示誠摯歡迎與感謝，也提到該案獲得多位眾議員共同連署，展現美國國會不分黨派對我國的堅定支持。

外交部並強調，我國在公衛醫療的成果，及參與國際醫療活動的努力，在國際社會有目共睹，尤其在對抗傳染病及確保全球公衛等領域做出具體貢獻，重要性不可或缺。外交部說，政府將持續扮演國際社會防疫與維護公衛的重要夥伴，並積極爭取WHO邀請我方以觀察員身分重返今年的第72屆WHA。

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