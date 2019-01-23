不只禁華為...政院要列中企黑名單 傳3月底前出爐！

2019-01-23 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為引起國際資安疑慮，西方多國紛紛考慮禁用華為設備，我國行政院資通安全處處長簡宏偉接受日媒採訪時也表示，台灣正在編制一份中國科技公司詳細黑名單，這份名單將在今年3月底前可能出爐。

簡宏偉接受《日本經濟新聞》表示，「我們可能會在3月底前，完成並公佈一份可能構成安全威脅的中國公司黑名單，並不時更新名單。」他進一步表示，「在這種情況下，所有政府部門，組織和政府控制的企業在購買新設備時，都可以有一個明確的想法。」

除了華為之外，中國電信大廠中興通訊、監視器製造商杭州海康威視數字技術及大華技術等公司，也可能登上第1波名單。另外，電腦製造商聯想也可能被我政府下禁用令。

隨著美國、澳洲、紐西蘭、日本、英國和法國相繼考慮禁用華為後，台灣也將擴大防範中國技術。報導指出，由於中國聲稱台灣該國省份，因此台灣面臨的中國資安風險更大，美國網路安全公司FireEye日前曾表示，北京可能有透過網路行動瞄準台灣，幫助親中的國民黨贏得去年11月的大選。

簡宏偉表示，這份中國公司黑名單也將提供給民營公司，以供採購參考，下週資安處也將發布，政府機構使用電子設備的指導方針；政府不會提供公務員中國智慧手機，政府也會禁止公務員在公務行動裝置使用微信等通訊App。

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