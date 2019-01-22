文化部長遭藝人呼巴掌 基進黨譴責暴力

2019-01-22 17:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深藝人鄭惠中疑因不滿「去蔣化」，在關懷演藝人員春節餐會上公開打文化部長鄭麗君一巴掌；堅持去蔣化的基進黨強烈譴責暴力，並要求鄭惠中須公開向台灣社會道歉，呼籲警調也須調查公然使用暴力行為。

文化部長鄭麗君今出席關懷演藝人員春節餐會，依照往例逐桌敬酒致意時，突然被資深藝人鄭惠中打了一巴掌、當場錯愕，主辦單位事後回應，鄭惠中後來已跟大會道歉，表示一切純屬個人行為。

基進黨表示，鄭惠中的行為，反應出過往威權時代心理、絲毫不懂得民主社會最基本道德和相互尊重，因此去蔣化勢在必行。

基進黨發言人陳柏惟認為，去蔣化、毫無疑問是台灣民主進步、朝向一個正常民主社會最基本的工程，在一個民主自由國家，怎能容許崇拜過去威權獨裁、甚至殺過人的領袖？試問：德國能容許在公開場合崇拜納粹嗎？

陳柏惟進一步表示，去蔣化，不只是要去公共場所，有威權崇拜的象徵和遺址；更重要的是，去除過去藏留在台灣人身心靈的威權思維和行為，鄭惠中打人就是最好的案例，可以因為不滿某件事就公開動手使用暴力，而且打人的理由竟然是要為獨裁者發聲，還大剌剌地說：剛好而已、行徑相當囂張和可恥。

陳柏惟強調，這凸顯台灣轉型正義的不夠徹底、力道不夠強硬，才會讓鄭惠中這種擁有威權思想、做出暴力行為的人在這個民主社會大聲嚷嚷，因此，去蔣化、轉型正義因此勢在必行！

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