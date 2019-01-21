柯P強盜說罵聲不斷 他批柯「親中反美大中華主義」

2019-01-21 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在電視節目上以「強盜說」比喻美中台關係，將台灣比喻成強盜要向美國這家銀行拿錢，而中國則扮演警察角色，此話一出遭輿論批評、罵聲不斷。對此，知名作家、名嘴溫朗東批評，柯文哲的政治表態就是「親中、反美、大中華主義」。

據《三立新聞網》報導，溫朗東質疑，柯文哲指台灣向美國銀行拿東西，會遭中國這個警察制裁的說法非常沒有道理，因為台灣單純是要維護自己的主權，不要被中國干涉，「本來就是放在你家的東西，竟然說要用搶的！」

針對柯文哲3月即將出訪美國，溫朗東則認為，柯文哲的政治表態和親民黨主席宋楚瑜接近，但宋楚瑜卻沒有反美，直言柯文哲根本是「親中、反美、大中華主義」。

國民黨台北市議員游淑慧則認為，月初總統蔡英文回嗆中國領導人習近平的對台談話，當時柯文哲自稱只是個台北市民，因此「兩岸關係不干我的事，不方便回答」，她拿這句話反酸，「既然兩岸關係不干你的事，那現在美中台關係怎麼又跟你有關」？

游淑慧更強調，柯的比喻不倫不類，現況看來中國根本不是警察、或維持世界秩序的人，台灣也沒有能力當強盜去搶東西，直言「柯文哲角色定位也是不倫不類，想回答時就隨便他做身分轉換」。

資深媒體人余莓莓則則認為，柯的「強盜說」難道是想激怒美國、測試美國的底線？還是想喊話美國「如果你不對我好一點，我就要靠向中國」？她痛批柯文哲，每每碰到中國講話就很機靈、不白目，「亞斯伯格症遇到中國就不會發作」，難道是得了「中國病」講一些話來傷害台灣人民？

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