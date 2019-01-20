中共控制柯文哲？人渣文本：這種說法很蠢

2019-01-20 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期因批評台美關係而引來不少輿論批評，更有人質疑柯文哲受中共控制。對此，知名政治評論家周偉航表示，柯文哲的兩岸外交政策就是看報紙突發奇想形成的，加上什麼都想省錢，才會思考出如此「低能的結果」，但說他被中共控制，就是蠢。

周偉航表示，獨派的「柯文哲被中共控制說」就是蠢，因為劉仲敬、郭文貴之流的說法若不是推論，就是唬爛程度超高的故事，根本沒有直接證據，「王炳忠那種金流都出來了，案子都不見得辦得下去哦」、「什麼都被控制，那你這麼蠢這麼廢，是不是因為腦子被中共控制？」

周偉航指出，若要說柯文哲被匪諜控制，但他身邊就那些人，哪一個是匪諜？什麼時候傳老共的訊息給他，要他講哪些話？還是用心電感應控制？「柯文哲身邊一直都有國安局的暗樁，若還被匪諜控制，那國安局就一堆匪諜了不是嗎？」

周偉航也直批，柯文哲的兩岸外交政策就是「看報紙突發奇想形成的」，每次都說要想一下，然後想出來的結果「就是這樣低能」，最後被罵了才吞吞吐吐稱軍購花4000億覺得太多。「整個兩岸外交政策成型又是基於想省錢。經營市政要省錢，組團隊要省錢，看國政也要省錢，到底是有多窮？」

此外，周偉航表示，一般親共人士多半不太會直接挑釁美國，主要是攻擊獨派，頂多搭配罵兩句老美，因為匪諜案付錢都用美金，一被美國查金流就會完蛋，「但柯文哲是不管獨派，直接挑釁美國」、「知識就是力量，無知給你超越浩克的力量」。

周偉航認為，柯文哲有問題，應該正確的指出問題要他修正，而非用中共控制這個單一答案來解釋一切，「除了自爽之外一點意義都沒有」。就像狀況總有反面，也有人問台獨吉娃娃是不是中共收買的台灣青年，故意耍笨來破壞獨派。「就是柯和吉娃娃自己的分析與推論過程有問題啊，為什麼都要推給共產黨啊？面對自己的無能及愚蠢不行嗎？」

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