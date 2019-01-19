馬英九學網紅當一日店員 推銷「執政回憶錄」頻被打槍

2019-01-19 13:38

〔記者施曉光／台北報導〕農曆春節將至，前總統馬英九今日推出手書「四海承風送駿犬，八方輻輳迎天蓬」的「馬英九、周美青」聯名春聯與「金豬福卡」，將在過年期間行程中發送，馬英九辦公室還首度拍攝「春聯宣傳影片」－「一日店員日記」，馬英九在片中為了換取寫春聯的文具，不計形象化身為「馬大九」，到書局當一日店員打工，「以工換筆」，搏君一笑。

在影片一開始，馬英九先在辦公室內「耍寶」，先戴兔帽，又穿上具有龐克風格的黑皮衣，但最後只有戴上黑框眼鏡、口罩與鴨舌帽，變裝在一家文具店「打工換筆」，順便賣他的8年執政回憶錄。

在影片中，多數民眾沒有認出是馬英九本人，馬英九一邊結帳，一邊問購物民眾要不要買他的8年執政回憶錄，絕大多數情況都被拒絕，直到他拿下口罩，才讓民眾嚇了一跳，而且多數的人看在是他本人親自出馬的情況下，願意捧場買書，最後他也獲得文具店老板致贈一套寫春聯的文房四寶。

馬英九今年推出的「金豬福卡」一套四種款式，分別是他提字的「旺」、「福」、「發」、「財」等吉祥話。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/