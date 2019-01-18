彈劾管中閔審查會 臨時請假的馬系監委曝光

2019-01-18 16:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院日前以7比4通過彈劾台大校長管中閔在政務官任內的兼職，據了解，在馬政府提名監委人數優勢下，提案彈劾的監委原不太樂觀，不過，卻因2名馬系監委臨時請假，讓情勢意外翻轉。據了解，臨時請假的監委是包宗和與尹祚芊，尹祚芊受訪時表示，她當天身體不舒服去看醫師，不清楚要開什麼會；包宗和則不願受訪。

監察院共有29位委員，若不含正副院長，馬系有16位，蔡系有11位。而依規定彈劾審查會需有9至13人出席，是根據委員在院會中的座位號次排定順序，每次先通知13人參加，如有委員不克出席，再依序通知其他監委遞補。

據了解，提案的監委王幼玲與蔡崇義，在1月4日第三次約詢管中閔，管確定請假不來後，即向監察院業務處登記安排彈劾審查會。由於王幼玲、蔡崇義不得投票，監察院業務處依排序詢問監委，馬系監委陳慶財、蔡培村和江綺雯等事先表明無法出席，最後排定13人，其中蔡系監委6人、馬系7人。

據指出，業務處早在上週五（11日）即把彈劾案的相關資料送到這13名監委辦公室，不過，包宗和與尹祚芊卻在收到彈劾案文後才臨時請假，遭監院部分人士解讀，他們或許是看到彈劾理由後，無法昧著良心投反對票，在記名彈劾下，又怕投同意票被同陣營攻擊，所以才臨時請假。而他們2人請假，也讓審查會意外出現，蔡系監委6人、馬系5人的逆轉結果。

不過，監院人士也分析，包宗和是台大政治系教授，還當過台大副校長，在監委高涌誠與張武修去年8月調查台大校長遴選爭議，在審查委員會上，包宗和還代為宣讀台大校長遴選委員會發言人的聲明，且包宗和還另案調查大學校長遴選，被認為是立場「挺管」，但這次卻又臨時請假，相當令人不解。

他並分析，雖然馬系監委方萬富在審查會投下同意票，遭同陣營攻擊，不過，在蔡系監委居多數下，即使方萬富投下反對票，彈劾案仍會通過。而如果包宗和與尹祚芊出席並投下反對票，在方萬富「倒戈」下，彈劾案一樣也會過關。彈劾要看事實與證據，蔡系監委過去也同意彈劾前教育部長吳茂昆與前宜蘭縣長陳金德，不應有藍綠分別。

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