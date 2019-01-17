陳致中質詢九二共識是什麼？韓國瑜：不是一國兩制

2019-01-17 10:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天進行臨時會質詢，民進黨團對韓國瑜的砲火猛烈，陳致中強調習五條後，九二共識已沒有各表空間，只有一中原則、一國兩制， 韓國瑜還要堅持嗎？韓國瑜則強調九二共識不是一國兩制。

民進黨議員陳明澤批說，韓國瑜說政治0分、經濟100分，但卻口口聲聲說承認九二共識，變成政治300分，難道預算要送給北京審嗎？為何要承認九二共識？韓國瑜說，九二共識能讓兩岸穩定發展，讓兩岸台澎金馬維持交流發展，這非常重要。

韓國瑜表示，經濟100分這部分，市政建設一定秉持這個原則，希望大家好好為高雄打拚，他也強調，九二共識選前就公開在媒體前講，他承認九二共識，他沒有說謊。

陳致中則詢問韓國瑜，韓國瑜承認的九二共識，具體內容是什麼？

韓國瑜說，他是依據憲法增修條文、及兩岸人民關係條例，承認九二共識，貨才能賣出去，人才能進來。

陳致中說，憲法哪條有一國兩制？韓國瑜回答說沒有。

陳致中強調，習五條後，九二共識已沒有各表空間，只有一中原則、一國兩制，韓國瑜還要堅持嗎？

對此，韓國瑜強調，他堅持的九二共識並不是一國兩制，能讓2300萬人有好的發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/