金門縣府第二波人事布達 楊鎮浯：政治和選舉不會進到團隊

2019-01-16 22:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府暨所屬機關9位新、原任主官、主管今天舉辦聯合布達交接典禮，縣長楊鎮浯說，縣府有充分的溝通管道，絕對不是「一言堂」，他保證，未來政治、選舉不會進到縣府團隊，大家只要做好本務，就是對整體金門最大的幫助。

楊鎮浯並針對此次異動遭外界關切之處「釋疑」，他說，為的是讓每位同仁「增加歷練」；長期在府外的人可藉此回府內接受幕僚的訓練，增加業務的寬度；長年擔任幕僚的人員，可學習在面對鄉親時，首長應承擔的責任並作出決策。

楊鎮浯說，未來縣長任期結束走人後，真正扛起縣府和金門發展的還是事務官，身為縣長有責任讓這些中生代歷練更豐富、更完整，將來有一天有需要的時候，他們都能扛起責任。

已是上任發布第二波人事的楊鎮浯說，這次的調動不會是最後一次，所有符合條件的主管，都會有機會讓他們的歷練更完整。

楊鎮浯也當著參加布達典禮的逾百位縣府同仁說，縣府有充分的管道可以溝通，絕不會是一言堂；他保證，政治和選舉絕不會進到這個團隊，即使4年後的縣長選舉，也不會有任何一個縣府的人需要協助選舉，大家只要做好本務，就是對整體金門最大的幫助。

縣府原秘書長林德恭退休，牽動這次共9名主官、管異動，包括新任秘書長張忠民、縣府教育處長羅德水、社會處長董燊、縣港務處長何佩舉、縣公共車船管理處長王垣坤、縣動植物防疫所長莊謙恭、縣畜產試驗所長許績鑫、縣陶瓷廠長許一傑、縣稅務局長由縣府參議翁自保代理；另外，縣府建設處長由張忠民兼代，原任金門縣動植物防疫所長文水成調任縣府建設處副處長，原縣港務處長王登緯調任縣環保局副局長。

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