民進黨拚立委補選 卓榮泰：中、彰2席也拿下才是贏

2019-01-15 23:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯、北區立委補選，民進黨候選人王義川今晚到元保宮廟口開講，黨主席卓榮泰站台助選，喊話立委補選5席，台北、新北、台南原來是民進黨席次不能失去，「3席上是和國民黨打成平手！沒贏」，「要贏是要看台中、彰化」原國民黨席次，將要聯合作戰「攻城掠地！」要求黨公職全面輔選。

卓榮泰強調，民進黨敗選後1個多月，全面改組、換黨主席、人事調整，昨天也完成內閣改組，要讓大選民看到民進黨改變，改組才能成功，否則只是繼續輸，強調現在的民進黨是全新、改變的黨，將提高黨中央與地方行政效率，大軍壓境，將用大戰略、大戰區、聯合作戰，攻城掠地，將一一請託議員、里長等分配工作，全力輔選。

卓榮泰上任黨主席1週已經2度南下台中輔選，他力挺王義川，強調「林佳龍市長去當交通部長了，王義川怎麼能沒去！、「王局長也要去當立委！」卓指剛在台灣大道塞車，王義川改善台中交通做一半「換別人沒法改善」因此要把和林佳龍配合最好的王義川也送去當立委，為全國交通打拚。

卓榮泰還強調台中立委補選是雪恥的一戰，林佳龍敗選是中央執政缺失，「要還林佳龍公道」讓選民以這次選票「上次沒投林佳龍，這次投王義川補償，」王義川也說，只要大家認得王義川、比較學經歷、看看政見公報，就會投給自己。

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