管中閔違法兼職 公懲會加班等收監院彈劾文

2019-01-15 21:15

〔記者吳政峰／台北報導〕台大校長管中閔涉匿名寫社論，藉以獲取高額稿費，被監察院認定非法兼職，違反「公務員服務法」，提起彈劾移送公懲會審理，對此，公懲會表示將請人員加班收文，並指若案件單純，幾個月內就會結案，大多數的懲戒案屬此類，處分也多為申誡，不過，因調查報告全文未出爐，難以看出他的違失情節輕重。

公懲會指出，15日已請同仁值班收彈劾文，收到後將請管中閔陳述意見，再把意見書轉送監察院核閱，若監委對管的答覆有疑義，可加註意見送回公懲會，待前置流程跑完，委員就會開始審理。

公懲會表示，違法兼職案非常多，大部分是掛名或是擔任實質參與私人公司營運的股東，若情節單純且程度輕微，多以最輕的申誡處分，雖然申誡僅以書面為之，沒有判決實質懲戒，但可能會影響該機關對被處分人的年度考績評核。

「公務員懲戒法」規定，懲戒處分從輕到重分有申誡、記過、罰俸、減俸、降級、休職、剝奪或減少退休金、撤職、免職等9種類型，公懲會解釋，一般非法兼職多記申誡；若情節稍重擔未達刑事責任，則可能判到罰俸或降級；若已達刑責，最重就是免職。

以前教育部長吳茂昆為例，他違法在美國設立公司並參與實質業務經營，情節不輕，但公懲會考量他是接受法律事務所的建議，才使出權宜之計，輕判記過；真實身分為台大醫師的旅日達人「林氏璧」，因私下經營部落格並接受業配，亦被判記過，而後他選擇擔任部落客，辭去醫師一職。

若管中閔也被判記過，一年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務，若一年內被記過3次，則得降級改敘。

免職的門檻則相當高，連涉入8起採購弊案、被依貪污罪判刑22年的前南投縣長李朝卿，也只被判撤職並停止任用公職5年。

公懲會表示，待收到監察院對管中閔的加註意見書，就要開始進行行政管考，規定要在1年6月內結案。

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