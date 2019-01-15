臉書PO高鐵站自拍 林佳龍：回歸「通勤族」生活

2019-01-15 19:24

〔記者張菁雅／台中報導〕前台中市長林佳龍昨（14）日接任交通部長，展開往返台中、台北的通勤生活，林佳龍今日在臉書po出在高鐵站的自拍照，並表示，「回歸通勤族生活」。這篇貼文吸引1萬名網友按讚，還有同樣搭高鐵通勤的網友希望能有機會遇到林佳龍。

林佳龍卸任台中市長後，曾表示「打死都不會離開台中」。昨天接任交通部長，面對媒體詢問此事，他說，他習慣當通勤族，現在高鐵、高速公路很方便，如果可以回家睡覺，當然是最好的事情。

林佳龍今天一早就在臉書po出在高鐵站的自拍照，並留言說「敖早！回歸通勤族生活，大家一起加油！」

網友紛紛按讚，有網友也是搭高鐵在台中、台北通勤，興奮地說「以後就可以遇到你了耶」；還有網友報上固定搭乘的高鐵班次及座位，希望能與林佳龍偶遇，且一定會主動和他打招呼、合照或握手。

網友也希望林佳龍一定要幫台中完成山手線，並建議他在通勤途中多聽聽其他乘客對交通運輸的看法。

另外，林佳龍過去自拍照都會失焦，這次照片卻相當清晰，許多網友稱讚他的自拍技術進步神速，居然沒有模糊。

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