還原葉俊榮放行管中閔當天狀況 小英最懊惱沒做這件事...

2019-01-15 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮之前突然同意讓管中閔就任台大校長，引來各界熱議，當時總統府與行政院都表示不知情。昨天總統蔡英文還原起那天的狀況，她表示當時有大聲說「我反對！」她事後也很懊惱，第一時間怎麼沒打電話阻止。

綜合報導指出，蔡英文昨（14）與媒體餐敘，並還原了葉俊榮放行管中閔的狀況。她表示當天她人在總統府開會，行政院長賴清德拿葉俊榮傳的簡訊給她看，她還抬頭看了一下時間，當時是1點58分。賴清德隨後表示，葉俊榮3點要開記者會，蔡英文當場就大聲表示「我反對！」而且音量讓現場一起開會的很多人好奇發生了什麼事。

蔡英文說，後來賴清德有跟葉俊榮講「要跟總統報告」，葉俊榮也答應。她於是想說，既然葉俊榮沒有來報告，記者會大概也不會開了。蔡英文表示她在當天下午4點與立委座談時，有立委拿起手機表示新聞已推播，那時候她確實感到錯愕。

蔡總統直言沒想到葉俊榮會這樣做，她也相當懊悔沒在得知訊息後，馬上打電話阻止葉俊榮開記者會，「我為什麼沒有當場打電話！」不過在被媒體追問府院為何沒將人事任命公文追回來時，蔡英文則說，追公文是行政院處理的，「你不要以為總統每件事情都插手。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/