入境、過境港澳請注意！ 勿攜帶電擊棒、伸縮棒、噴霧器

2019-01-14 11:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會今天表示，港澳入出境法令關於可攜帶物品的規範與台灣不同，即使只是過境，在行李中攜有電擊棒、伸縮棒或噴霧器等物品，也屬於違法行為，提醒國人前往或過境港澳時注意，以免觸法受罰。

陸委會今天發布新聞稿指出，近期連續發生多起國人赴香港、澳門旅遊，因攜帶噴霧器、伸縮棒等物品遭罰而影響既定行程的案例。陸委會說明，港澳一向是國人出境旅遊的熱門地點，隨著寒假、農曆春節旅遊旺季來臨，陸委會特別提醒國人注意，前往或過境香港、澳門時，切勿攜帶電擊棒等管制物品。

陸委會說明，由於台灣與香港、澳門對於入出境可攜帶物品項目有不同的法令規定，提醒國人避免攜帶相關管制物品，以免耽誤行程。依港澳法令，瓦斯噴霧器（包括胡椒噴霧唇膏）、電擊棒（包括貌似智慧型手機之電槍）、伸縮警棍（包括手電筒型之伸縮棍）、手指虎（俗稱「鐵蓮花」之指節環）、彈簧刀、梳子刀等物品，均被當作具有攻擊性的武器，凡持有或隨身攜帶即屬違法行為，經當地警方查獲，會對持有人進行檢控，處以罰款或監禁。

陸委會進一步提醒，即使持有人未隨身攜帶前述物品，而是在入境或過境時，放置於隨身行李或托運行李中轉機，也屬於違法行為，請國人特別注意。

陸委會並表示，國人如在香港或澳門遭遇急難事件時，可撥打陸委會香港辦事處（24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012、852-9314-0130）或陸委會澳門辦事處（24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）協助處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/